R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o p o a v e r p a r t e c i p a t o i e r i n e l l a B a s i l i c a d i S a n P i e t r o a l l a M e s s a p e r l a c h i u s u r a d e l G i u b i l e o , c o m i n c i a a r i e m p i r s i l ' a g e n d a d e g l i a p p u n t a m e n t i d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p r e v i s t i p e r g e n n a i o . V e n e r d ì p r o s s i m o , 9 g e n n a i o , s a r à i n S v i z z e r a , a M a r t i g n y , p e r l a c e r i m o n i a u f f i c i a l e i n m e m o r i a d e l l e v i t t i m e d e l l ' i n c e n d i o d i C r a n s - M o n t a n a . Q u i n d i d a l l a s e t t i m a n a s u c c e s s i v a i n i z i e r a n n o u n a s e r i e d i i m p e g n i c h e c u l m i n e r a n n o m a r t e d ì 2 7 g e n n a i o , a l l e 1 1 , c o n l a c e l e b r a z i o n e a l Q u i r i n a l e d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a . P r i m a , s e m p r e n e l l a s e d e d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , d u e i n c o n t r i p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v i : l u n e d ì 1 9 , a l l e 1 7 , i l C a p o d e l l o S t a t o v e d r à i m a g i s t r a t i o r d i n a r i i n t i r o c i n i o , m e n t r e g i o v e d ì 2 2 , s e m p r e a l l e 1 7 , r i c e v e r à i v i n c i t o r i d e l c o n c o r s o p e r s e g r e t a r i d i l e g a z i o n e , p r i m o p a s s o d e l l a c a r r i e r a d i p l o m a t i c a . D u e m o m e n t i a i q u a l i M a t t a r e l l a a t t r i b u i s c e u n p a r t i c o l a r e s i g n i f i c a t o , c o m e t u t t e l e o c c a s i o n i n e l l e q u a l i a l Q u i r i n a l e v e n g o n o o s p i t a t i i g i o v a n i a l l ' i n i z i o d e l l a c a r r i e r a n e l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e . N a t u r a l m e n t e , v i s t o i l c a r a t t e r e d e l l e u d i e n z e , s o p r a t t u t t o l a p r i m a , c ' è a t t e s a p e r q u e l l o c h e d i r à i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , a n c h e p e r c h é s a r à u n ' o c c a s i o n e p u b b l i c a i n c u i s i t r o v e r à a p a r l a r e d i t e m i l e g a t i a l l ' a t t e s o r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a . D i f f i c i l e p e r ò i m m a g i n a r e c h e M a t t a r e l l a v a d a o l t r e r i c h i a m i a p r i n c i p i d i c a r a t t e r e g e n e r a l e e c h e p o s s a n o t r o v a r e s p a z i o c o n s i d e r a z i o n i c h e r i s c h i n o d i i n t e r f e r i r e c o n l a c o n s u l t a z i o n e e l e t t o r a l e . N e l s e c o n d o c a s o , i n v e c e , s a r à l ' e n n e s i m a c i r c o s t a n z a p e r r i a f f e r m a r e l a n e c e s s i t à d i s a l v a g u a r d a r e i c a r d i n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , d i f r o n t e a d u n q u a d r o g e o p o l i t i c o c h e q u o t i d i a n a m e n t e p r e s e n t a e p i s o d i c h e s u s c i t a n o i n t e r r o g a t i v i e p r e o c c u p a z i o n i . P e r i l r e s t o , g i o v e d ì 1 5 g e n n a i o , a l l e 1 7 , i l C a p o d e l l o S t a t o r i c e v e r à i p a r t e c i p a n t i a l 3 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l S e m i n a r i o d i V e n e z i a p e r l a s t a m p a b r i t a n n i c a , m e n t r e s a b a t o 1 7 , a l l e 1 1 , s a r à a l l a C e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A q u i l a c a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 . V e n e r d ì 3 0 , i n f i n e , c o m e d a t r a d i z i o n e l a p r e s e n z a i n C o r t e d i C a s s a z i o n e p e r l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o g i u d i z i a r i o .