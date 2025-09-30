A s t a n a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I t a l i a è o g g i è i l p r i m o p a r t n e r c o m m e r c i a l e d e l K a z a k i s t a n i n E u r o p a , c o n u n r u o l o d i p u n t a a n c h e i n a l c u n i c o m p a r t i s t r a t e g i c i , c o m e q u e l l o d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , s e m p r e p i ù c r u c i a l e i n u n a f a s e s t o r i c a c h e c i p o n e d a v a n t i a l l ' e n o r m e s f i d a d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , i n d i s p e n s a b i l e p e r a s s i c u r a r e l a d i m e n s i o n e a m b i e n t a l e d e l l a s o s t e n i b i l i t à n e l l ' i n t e r e s s e d e l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' A c c a d e m i a d e l l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d e l K a z a k i s t a n .