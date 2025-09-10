L u b i a n a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A l d i l à d e l c o n t e n u t o , d e l l a p o r t a t a , d e i d u e g r a v i e p i s o d i " a c c a d u t i i n P o l o n i a e Q a t a r , " q u e l c h e c r e a a l l a r m e è i l f a t t o c h e c i s i m u o v e s u u n c r i n a l e i n c u i a n c h e s e n z a v o l e r l o s i p u ò s c i v o l a r e i n u n b a r a t r o d i v i o l e n z a i n c o n t r o l l a t a " . L o h a a f f e r m a t o a L u b i a n a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a N a t a s a P i r c M u s a r . " Q u a n d o e r o r a g a z z o h o l e t t o u n o d e i p r i m i l i b r i d i s t o r i a s u l l o s c o p p i o d e l l a P r i m a g u e r r a m o n d i a l e , s u l l u g l i o ' 1 4 - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e f o r s e n e s s u n o v o l e v a f a r s c o p p i a r e , m a l ' i m p r u d e n z a d e i c o m p o r t a m e n t i , c o m e s p e s s o a v v e n u t o n e l l a s t o r i a , p r o v o c a c o n s e g u e n z e n o n s c i e n t e m e n t e v o l u t e m a u g u a l m e n t e p r o v o c a t e d a i c o m p o r t a m e n t i c h e s i m e t t o n o i n c a m p o , p e r q u e s t o è d i g r a v i s s i m a r e s p o n s a b i l i t à q u e l c h e a v v i e n e . Q u a n t o a v v i e n e i n U c r a i n a s t a a c c e n t u a n d o q u e s t e p r o s p e t t i v e g r a v i . P e r q u e s t o c o n t i a m o m o l t o s u q u a n t o p u ò f a r e l ' U n i o n e e u r o p e a c o n l ' a s p i r a z i o n e a l l a p a c e c h e l a c o n t r a d d i s t i n g u e e n e l l ' a m b i t o d e l l ' O n u , c e r c a n d o d i r e s t i t u i r e a q u e l l ' O r g a n i z z a z i o n e i l p e s o c h e i n a l t r i m o m e n t i h a a v u t o , p e r c h è v i s i a u n f r e n o " . " P e r c h è , r i p e t o - h a i n s i s t i t o M a t t a r e l l a - a l d i l à d e i s i n g o l i e p i s o d i , c o m u n q u e g r a v i , i l r i s c h i o , e s t r e m a m e n t e a l t o , è c h e s e n z a r e n d e r s e n e c o n t o s i s c i v o l i i n u n a l l a r g a m e n t o , i n u n c o n f l i t t o d i d i m e n s i o n i i n i m m a g i n a b i l i e i n c o n t r o l l a t e "