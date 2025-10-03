P a v i a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l m o m e n t o i n c u i t r a g u e r r e , v i o l e n z e , c o n t r a p p o s i z i o n i a c c e s e , i n t o l l e r a n z e , s t r a g i , i n u n m o m e n t o d i q u e s t o g e n e r e d a q u i e m e r g e , d a q u e l l o c h e f a i l C n a o , g i o r n o p e r g i o r n o , s e n z a i n t e r r u z i o n e , u n m e s s a g g i o s u q u e l c h e l ' u m a n i t à r i c h i e d e , s u q u e l c h e s i p r o p o n e d i a n d a r e i n c o n t r o a l l e e s i g e n z e v e r e d e g l i u o m i n i d i q u e s t o m o n d o . E q u e s t o è u n m e s s a g g i o n o n a l t e r n a t i v o m a a u t o r e v o l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l e v i o l e n z e e d e i c o n t r a s t i c h e i n q u e s t o m o m e n t o i n c o m p r e n s i b i l m e n t e a t t a n a g l i a n o i l m o n d o . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e n o n s o l t a n t o p r o f e s s i o n a l m e n t e , s o c i a l m e n t e , m a n e l c o n f r o n t o d i v a l o r i c h e c ' è c o s t a n t e m e n t e n e l l a v i t a d e l l ' u m a n i t à . E d è u n m o m e n t o c h e c o n s e n t e d i r i n g r a z i a r e c h i v i s i i m p e g n a , m a c o n s e n t e d i f a r v e d e r e q u a n t o è p o s s i b i l e u n a s t r a d a a l t e r n a t i v a a q u e l l a c h e c i i n d u c e a t a n t e p r e o c c u p a z i o n i i n q u e s t o p e r i o d o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a v i s i t a d i q u e s t a m a t t i n a a l C e n t r o n a z i o n a l e d i a d r o t e r a p i a o n c o l o g i c a ( C n a o ) d i P a v i a " E q u e s t o m e s s a g g i o c h e v i e n e d a q u i è u n m e s s a g g i o c h e è f r u t t o d e l l a c a p a c i t à d e g l i s c i e n z i a t i d i s u p e r a r e c o n f i n i p r o p r i d i c o m p e t e n z a , d i m e t t e r e i n s i e m e c o n d i z i o n i , s p e c i a l i z z a z i o n i e v o c a z i o n i " , h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o , r i c o r d a n d o l e 1 9 p r o f e s s i o n a l i t à p r e s e n t i n e l c e n t r o t r a m e d i c i , i n g e g n e r i e f i s i c i . " E q u e s t o m e t t e r e i n s i e m e , s u p e r a n d o i c o n f i n i , i v a r i t a l e n t i p r o f e s s i o n a l i , l e v a r i e v o c a z i o n i p r o f e s s i o n a l i , è u n a l t o r i s u l t a t o c o l l a b o r a t i v o , a n c h e q u e s t o u n m o d e l l o , u n e s e m p i o c h e s i l a n c i a n e l l a c o n v i v e n z a " .