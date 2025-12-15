R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e p o c a d i t r a n s i z i o n e i n c u i c i t r o v i a m o p r e s e n t a p e r i c o l i c h e d o b b i a m o s a p e r t e m p e s t i v a m e n t e r i c o n o s c e r e : a s t a g l i a r s i a l l ’ o r i z z o n t e c ’ è i l r i s c h i o d i u n g e n e r a l e a r r e t r a m e n t o d e l l a c i v i l t à . L a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e è u n b e n e c o m u n e e f f i c a c e n e l c o n t r a s t a r l o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i . " L o s a b e n e - h a q u i n d i r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h i , c o m e v o i , o p e r a q u o t i d i a n a m e n t e i n c o n t e s t i s p e s s o d i f f i c i l i , e c o n s e n t i t e m i a l r i g u a r d o d i e s p r i m e r e s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a q u a n t i d i v o i l a v o r a n o i n z o n e d i c o n f l i t t o , c o n d i s a g i e r i s c h i c h e m e r i t a n o m a s s i m a r i c o n o s c e n z a d a p a r t e d e l l o S t a t o " .