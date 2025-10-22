M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a l o c a z i o n e f i n a n z i a r i a e o p e r a t i v a " r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o d i g r a n d e v a l o r e p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e , i n p a r t i c o l a r e d e l s i s t e m a d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i t a l i a n e , c o s t i t u e n d o u n m o l t i p l i c a t o r e e u n a c c e l e r a t o r e a s o s t e g n o d e g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e a z i e n d e p e r i n n o v a r e e c r e s c e r e , s o s t e n e n d o l a t r a s f o r m a z i o n e d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o v e r s o s t a n d a r d d i e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à p i ù e l e v a t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o p e r l ' a p e r t u r a d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l S a l o n e d e l L e a s i n g , i n c o r s o a M i l a n o . " I n o c c a s i o n e d e l l a n u o v a e d i z i o n e d e l S a l o n e d e l L e a s i n g m i è g r a t o e s p r i m e r e a o p e r a t o r i e p a r t e c i p a n t i i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o p e r u n s e m p r e m a g g i o r c o n t r i b u t o a l l a c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a " h a p o i c o n c l u s o M a t t a r e l l a .