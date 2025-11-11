V i e n n a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " É u n m o m e n t o s t o r i c o i n t e r n a z i o n a l e p a r t i c o l a r m e n t e c o m p l e s s o , c o n q u a l c h e d i s o r i e n t a m e n t o , a l c u n e i n c e r t e z z e , m a v i s o n o a l c u n i p u n t i f e r m i p e r q u a n t o r i g u a r d a l a n o s t r a R e p u b b l i c a : q u e l l o d e l l a r i c e r c a c o s t a n t e d i p a c e , d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , d i s u p e r a m e n t o d e l l e c o n t r o v e r s i e , d i r i f i u t o d e i c o n f l i t t i p e r r i s o l v e r e l e c o n t r o v e r s i e . E q u e s t o è q u e l l o c h e a v v i e n e n e g l i o r g a n i s m i d i c u i v o i s i e t e p a r t e e c h e r a p p r e s e n t a t e c o n i l v o s t r o l a v o r o . É u n i m p o r t a n t e c o n t r i b u t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a V i e n n a i f u n z i o n a r i i t a l i a n i p r e s s o l e O r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i . " Q u e s t a m a t t i n a , i n c o n t r a n d o l a d i r e t t r i c e d e l l ' A g e n z i a p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o a l l a c r i m i n a l i t à i n t e r n a z i o n a l e , m i h a r i c o r d a t o i l c o n t r i b u t o d i p e r s o n a l e i t a l i a n o p r e s s o l ' A g e n z i a e l e h o r i s p o s t o c h e q u e l l a p r e s e n z a è m o t i v o d i o r g o g l i o p e r l ' I t a l i a , c o m e l o è l a p r e s e n z a d i t u t t i v o i n e g l i o r g a n i s m i , n e i l u o g h i , n e g l i a m b i t i i n c u i s i e t e i m p e g n a t i , p e r c h è - h a c o n c l u s o i l C a p o d e l l o S t a t o - è u n c o n t r i b u t o c h e l ' I t a l i a f o r n i s c e c o n p a s s i o n e , c o n d e d i z i o n e , c o n p r o f e s s i o n a l i t à a q u e s t i o b i e t t i v i d e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e , c h e c o n o s t i n a z i o n e , e s i a m o c o n v i n t i a n c h e c o n p r o s p e t t i v e d i s u c c e s s o , l ' I t a l i a c o n t i n u a a c o l t i v a r e e a s o l l e c i t a r e i n t u t t a l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " .