R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I n u n ’ e c o n o m i a g l o b a l e s e m p r e p i ù c o m p l e s s a e i n t e r d i p e n d e n t e , r a f f o r z a r e l e f i l i e r e s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l ’ I t a l i a , a u m e n t a r e l a c r e a z i o n e d i v a l o r e a g g i u n t o , s o s t e n e r e l ’ e x p o r t , c r e a r e n u o v e c o m p e t e n z e , a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e t e c n o l o g i c a e a m b i e n t a l e . F i l i e r a o g g i n o n s i g n i f i c a p i ù s o l t a n t o u n i n s i e m e d i i m p r e s e c h e o p e r a n o n e l l o s t e s s o s e t t o r e m a è e s p r e s s i o n e d i e c o s i s t e m i v i v i , r e t i d i c o m p e t e n z e , r e l a z i o n i e i n n o v a z i o n e " . A d i r l o o g g i l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I n v i t a l i a B e r n a r d o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o 4 . M a n a g e r , ' L e f i l i e r e p r o d u t t i v e n e l l ’ e r a d e l l a c o n o s c e n z a a u m e n t a t a . " E p r o p r i o i n q u e s t i e c o s i s t e m i - s p i e g a - s i g i o c a l a c a p a c i t à d e l l ’ I t a l i a d i g e n e r a r e v a l o r e a g g i u n t o , e x p o r t , o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a e c r e s c i t a d u r a t u r a . I n q u e s t o c o n t e s t o , I n v i t a l i a è d i v e n t a t a u n a t t o r e c h i a v e . N e l l ’ u l t i m o a n n o a b b i a m o s o s t e n u t o c o m e G r u p p o p i ù d i 6 3 . 0 0 0 p r o g e t t i d ’ i m p r e s a , a t t i v a n d o 1 7 , 4 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t i e c o n c e d e n d o q u a s i 6 m i l i a r d i d i a g e v o l a z i o n i . M a a l d i l à d e i n u m e r i , c i ò c h e c o n t a è l a p o r t a t a p i ù a m p i a c h e q u e s t i i n t e r v e n t i s v i l u p p a n o n o n s o l o a v a n t a g g i o d e l s i n g o l o b e n e f i c i a r i o m a a f a v o r e d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a P a e s e " . " E ' c o s ì - a f f e r m a - c h e u n i n v e s t i m e n t o d i v e n t a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . I n v i t a l i a c o n t r i b u i s c e a c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i a b i l i t a n t i p e r l o s v i l u p p o d e l l e f i l i e r e , i n f r a s t r u t t u r e m a t e r i a l i , d i g i t a l i , s o c i a l i e c u l t u r a l i c h e c o n n e t t o n o i m p r e s e , c o m u n i t à e t e r r i t o r i , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i f i n a n z i a r i , c o m p e t e n z e , c a p a c i t à p r o g e t t u a l e e r e l a z i o n i , m a s o p r a t t u t t o u n s o l i d o s i s t e m a d i g o v e r n a n c e " .