T r e n t o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i o a n c o r a p e r e s s e r e s t a t o i n v i t a t o e p e r e s p r i m e r e l ' a p p r e z z a m e n t o a l l ' A t e n e o , a q u a n t o f a , c o n u n r i n g r a z i a m e n t o p e r m e c o n s u e t o m a i n d i s p e n s a b i l e a t u t t e l e n o s t r e u n i v e r s i t à p e r q u a n t o f a n n o , p e r t r a s m e t t e r e c u l t u r a . E i n q u e s t o m o m e n t o d i f f i c i l e d e l l a v i t a d e l m o n d o , d i f r o n t e a i r i s c h i c h e e l e m e n t i b a r b a r i r i t o r n i n o n e i r a p p o r t i t r a g l i S t a t i n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e , q u e l l o d i e l a b o r a r e , a p p r o f o n d i r e , s v i l u p p a r e e t r a s m e t t e r e c u l t u r a è l a p i ù p r o v v i d e n z i a l e , i n d i s p e n s a b i l e r i s p o s t a c h e s i p o s s a d a r e a l l e d i f f i c o l t à c h e i l m o n d o a t t r a v e r s a " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o a c c a d e m i c o d e l l ' U n i v e r s i t à d i T r e n t o e d e l l ' i n t i t o l a z i o n e a d A l c i d e D e G a s p e r i d e l l a B i b l i o t e c a c e n t r a l e d e l l ' a t e n e o .