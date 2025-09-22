N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N e l m o n d o e s i s t e l a g u e r r a " p e r c h è p u r t r o p p o c ' è i l m a l e , c ' è l a c a t t i v e r i a , l a p r e p o t e n z a . C ' è i n p i c c o l o d e n t r o l a v i t a o r d i n a r i a , q u o t i d i a n a ; c ' è i n g r a n d e n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e . È u n a c o s a i n c o m p r e n s i b i l e , p e r c h è n o n c o n v i e n e a n e s s u n o , p e r c h è l a g u e r r a d i s t r u g g e t u t t o e d a n n e g g i a t u t t i , n e s s u n o i n r e a l t à v i n c e , t u t t i n e s o n o v i t t i m e . E d è u n a c o s a t o t a l m e n t e p r i v a d i r a g i o n e v o l e z z a , d i s e n s o . P e r ò p u r t r o p p o a v v i e n e , o c c o r r e m o l t a b u o n a v o l o n t à e i n q u e s t o a n c h e l a s c u o l a , e v o i b a m b i n i , s i e t e i m p o r t a n t i , p e r f a r e c r e s c e r e l a c o n v i n z i o n e t r a t u t t i c h e a l l o n t a n i q u e s t o m o d o d i p e n s a r e e q u e s t o p e r i c o l o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l c o r s o d e l l ' i n c o n t r o c o n i g i o v a n i s t u d e n t i r i c o v e r a t i a l l ’ o s p e d a l e p e d i a t r i c o S a n t o b o n o - P a u s i l i p o n , s e c o n d a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o c h e s i s v o l g e a N a p o l i .