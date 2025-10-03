R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ R i n g r a z i o i l p r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a p e r l a s u a v i s i t a d i o g g i a P a v i a . L a p r e s e n z a d e l C a p o d e l l o S t a t o è u n i m p o r t a n t e s e g n a l e d i a t t e n z i o n e d e l l a m a s s i m a I s t i t u z i o n e d e l P a e s e n e i c o n f r o n t i d e l l a n o s t r a c i t t à . N e l c o r s o d e l l a m a t t i n a t a , i n f a t t i , h a a v u t o l ’ o p p o r t u n i t à d i a p p r e z z a r e l o s t r a o r d i n a r i o l a v o r o d e i r i c e r c a t o r i e d i t u t t i g l i o p e r a t o r i d e l C n a o , o l t r e a o m a g g i a r e l a s t o r i a e l ’ a r t e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , v i s i t a n d o i M u s e i C i v i c i e , i n p a r t i c o l a r e , l a m o s t r a d e d i c a t a a l c i n q u e c e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a B a t t a g l i a d i P a v i a . P e r t u t t a l a c i t t à è s t a t o u n o n o r e p o t e r a c c o g l i e r e i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a e s o n o o r g o g l i o s o d i a v e r d a t o i l m i o c o n t r i b u t o p e r r e n d e r e p o s s i b i l e l a s u a p r e s e n z a q u i o g g i ” . L o a f f e r m a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e s e n a t o r e d e l l a L e g a , G i a n M a r c o C e n t i n a i o , a l t e r m i n e d e l l a v i s i t a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a a P a v i a .