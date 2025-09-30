A s t a n a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e z z i a m o i l c o s t a n t e r i f e r i m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i k a z a k e a l l a c e n t r a l i t à d e l l a c a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e e d e i s u o i v a l o r i , q u a l e b u s s o l a p e r a f f r o n t a r e o g n i c r i s i e o g n i c o n f l i t t o d a u n a p r o s p e t t i v a e q u i l i b r a t a e c o s t r u t t i v a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' A c c a d e m i a d e l l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d e l K a z a k i s t a n . " I l p e r c o r s o d e l K a z a k i s t a n d a l l ' i n d i p e n d e n z a è e l o q u e n t e - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - a p a r t i r e d a l l a s c e l t a d i r i n u n c i a r e a g l i o r d i g n i n u c l e a r i e s i s t e n t i s u l s u o t e r r i t o r i o e d i a d e r i r e a l T r a t t a t o d i n o n p r o l i f e r a z i o n e e d i m e s s a a l b a n d o d e g l i e s p e r i m e n t i n u c l e a r i . U n a s c e l t a d i p a c e e d i c i v i l t à . L a c o m u n e a d e s i o n e a i v a l o r i d e l m u l t i l a t e r a l i s m o e l a c o n d i v i s a v o l o n t à d i o p e r a r e p e r r e n d e r e p i ù e f f i c a c i l e o r g a n i z z a z i o n i i n c u i s i e s p r i m o n o s o n o e l e m e n t i c h e c o n t r i b u i s c o n o a c o n s o l i d a r e i l d i a l o g o t r a A s t a n a e R o m a " .