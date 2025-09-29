R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A M a r z a b o t t o e a M o n t e S o l e , d o v e l a f e r o c i a n a z i s t a g i u n s e a l c u l m i n e d e l l a p r o p r i a d i s u m a n i t à e d o v e l a g u e r r a d i v e n n e i n d i s c r i m i n a t o s t e r m i n i o , s o n o p i a n t a t e l e r a d i c i d e l l a R e p u b b l i c a . L a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a , e l o s t e s s o p r o g e t t o d i E u r o p a , n a c q u e r o d a q u e l s a n g u e i n n o c e n t e p e r c o s t r u i r e u n a n u o v a c i v i l t à d i d e m o c r a z i a e d i p a c e . L a l i b e r t à c o n q u i s t a t a e i l r i s c a t t o d e l n o s t r o p o p o l o n o n p o t r a n n o m a i e s s e r e s e p a r a t i d a l s a c r i f i c i o e d a l d o l o r e i n f e r t o i n q u e i g i o r n i t e r r i b i l i e d i s p e r a t i , i n c u i d o n n e e u o m i n i , b a m b i n i e a n z i a n i , v e n n e r o u c c i s i s e n z a a l c u n a p i e t à n e l c u o r e d e l n o s t r o P a e s e . R i c o r d a r e è u n d o v e r e . R i c o r d a r e è u n s e m e d i u m a n i t à c h e v a s e m p r e c o l t i v a t o , p e r c h é c o n t i e n e i v a l o r i f o n d a t i v i d e l l a n o s t r a c o m u n i t à . R i c o r d a r e è a n c h e s p i n t a a l l ’ i m p e g n o p e r c h é n o n a c c a d a m a i p i ù c h e l e v o l o n t à d i d o m i n i o c a n c e l l i n o i d i r i t t i u m a n i , c h e l e s t r a t e g i e d i a n n i e n t a m e n t o c a l p e s t i n o l a v i t a e l a s u a i r r i d u c i b i l e d i g n i t à " . L o r i c o r d a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " L a s t o r i a i n s e g n a . D e l l a s t o r i a u n p o p o l o v u o l e s s e r e c o s t r u t t o r e . È q u e s t a - a f f e r m a a n c o r a i l C a p o d e l l o S t a t o - l ’ e s s e n z a d e l l a l i b e r t à e d e l l ’ i n d i p e n d e n z a . C h e v a n n o d i f e s e s e m p r e , c o n c o e r e n z a , s e n z a o p p o r t u n i s m i , a o g n i l a t i t u d i n e . D u r a n t e l ’ o c c u p a z i o n e t e d e s c a l ’ I t a l i a h a c o n o s c i u t o s t r a g i e f f e r a t e d i c i v i l i , c o m p i u t e d a u n e s e r c i t o c h e a n d a v a i n c o n t r o a l l a d i s f a t t a , s p a l l e g g i a t o d a i f a s c i s t i , c h e d o p o a v e r n e f a t t o u n m i t o o r m a i s i c o n t r a p p o n e v a n o a l l a n a z i o n e . C i ò c h e a v v e n n e n e l l e t e r r e d i M a r z a b o t t o e a l l e p e n d i c i d e l M o n t e S o l e f u l ’ e c c i d i o p i ù s p a v e n t o s o . L ’ a l t a r e d e l l a c h i e s a d i C a s a g l i a r e s t a s i m b o l o i m p e r i t u r o d i c h i h a o l t r a g g i a t o c i ò c h e s t a n e l p i ù p r o f o n d o d e l l e c o s c i e n z e . L ’ i n c o n t r o d e l l o s c o r s o a n n o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a G e r m a n i a , F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r , è s e g n o p r e z i o s o d i u n a m e m o r i a c h e d i v e n t a p e r c o r s o , c h e r i c o s t r u i s c e i l b e n e c o m u n e , c h e s o s t i t u i s c e l a r i c o n c i l i a z i o n e a l l ’ o d i o , c h e a s s e g n a a l l ’ E u r o p a u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l m o n d o , p r o p r i o l ’ E u r o p a c h e h a c o n o s c i u t o l a b a r b a r i e " .