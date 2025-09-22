R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e a s c o l t a v o r i c o r d a v o q u a n t o d i c e v o a J o v a n o t t i p r i m a d i e n t r a r e : i l r a p , c o m e J o v a n o t t i s a m e g l i o d i t u t t i p e r c h é n e è m a e s t r o , è a p p a r s o c i r c a c i n q u a n t ' a n n i f a , a v e v o g i à p i ù d i t r e n t ' a n n i , e r i c o r d o q u e s t o e v e n t o : è n a t o c o m e e s p r e s s i o n e d i p r o t e s t a , d i d e s i d e r i o d i c a m b i a m e n t o e o r i e n t a v e r s o i l f u t u r o a n c h e q u e l l o : p e r q u e s t o l ' e s e c u z i o n e d e l l a m u s i c a f a t t a c o s ì b e n e è u n p e r c o r s o v e r s o i l f u t u r o , c o s ì c o m e a n c h e l a s c u o l a . C o m p l i m e n t i , è f a t t a d a v v e r o b e n e , d a v v e r o b e l l a " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p a r l a n d o a l l ' ’ I s t i t u t o p e n a l e p e r i m i n o r e n n i d i N i s i d a , p r i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o c h e q u e s t ' a n n o s i s v o l g e a N a p o l i , p r e s e n t e J o v a n o t t i , c h e a l C a p o d e l l o S t a t o h a m o s t r a t o a l c u n e a t t i v i t à s v o l t e c o n i r a g a z z i e i n p a r t i c o l a r e u n b r a n o c o m p o s t o c o n l o r o . " L a m u s i c a - h a p o i a f f e r m a t o i l C a p o d e l l o S t a t o r i s p o n d e n d o a d u n a d o m a n d a - è l i b e r t à , c o n s e n t e d i s u p e r a r e o g n i o s t a c o l o , o g n i l i m i t e d e l l a r e a l t à , c o n s e n t e d i a n d a r e c o n i l p e n s i e r o , c o n l ' e m o z i o n e c h e s u s c i t a a l d i l à d e i l i m i t i c h e l a r e a l t à i m p o n e " . M a t t a r e l l a h a p o i e s p r e s s o " u n g r a z i e g i g a n t e s c o a J o v a n o t t i " .