R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n a t e c n o l o g i a m o l t o p o t e n t e m a o c c o r r e c a p i r n e b e n e l e p o t e n z i a l i t à m a a n c h e l e c o n d i z i o n i p e r p o t e r l a u s a r e p i e n a m e n t e . L ' I a è d e s t i n a t a a e l i m i n a r e l e a t t i v i t à m a n u a l i , m a n o n è q u e l l o i l p r o b l e m a . I l d i s c o r s o è t r o v a r e i l g i u s t o e q u i l i b r i o , e q u i p e r e s e m p i o a n c h e l e p o l i t i c h e d e l l a f o r m a z i o n e , l a s c u o l a , h a n n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e , e n e l n o n c r e a r e i l ' m i s m a t c h ' t r a d o m a n d e e o f f e r t a d i l a v o r o " . C o s ì , C a r l a M a s p e r i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S a p I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l a t e r z a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o ' I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ' , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A , o g g i p r e s s o P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e , i n P i a z z a M a s t a i a R o m a . P e r M a s p e r i , l e " c o n d i z i o n i p e r u s a r e p i e n a m e n t e l ' I a " p a s s a n o a d e s e m p i o " d a l l a p o s s i b i l i t à d i c o n t a r e s u d a t i a f f i d a b i l i . M a i d a t i a f f i d a b i l i , s o p r a t t u t t o q u a n d o e n t r i a m o i n u n c o n t e s t o a z i e n d a l e , n a s c o n o d a p r o c e s s i s t a b i l i , d a p r o c e s s i s o l i d i s u c u i u n o p u ò c o n t a r e . O c c o r r e q u i n d i c h e l ' I a s i i n s e r i s c i i n u n c o n t e s t o d o v e c i s o n o p r o c e s s i c h e d a n n o u n a b a s e d i d a t i a f f i d a b i l i s u c u i l ' I a p u ò l a v o r a r e " . E M a s p e r i s o t t o l i n e a c o m e l ' I a p o s s a a u m e n t a r e l a p r o d u t t i v i t à : " P r e n d i a m o u n c l i e n t e c h e h a 5 4 . 0 0 0 f a t t u r e a l l ' a n n o , f o r n i t o r i . E c c o , a p p l i c a n d o s e m p l i c i c o n c e t t i d i I a , p o s s i a m o a v e r e u n ' g u a d a g n o ' d i 5 0 0 e u r o a l g i o r n o . Q u i n d i v u o l d i r e c h e q u i d i e t r o c ' è u n a p o t e n z i a l i t à e n o r m e . U n ' i n d a g i n e c h e a b b i a m o c o n d o t t o s u b a s e g l o b a l e , s u 1 . 6 0 0 a z i e n d e , d o v e d i c o n o c h e i l g u a d a g n o d i p r o d u t t i v i t à o g g i è g i à i l 1 6 % , d e s t i n a t o a r a d d o p p i a r e n e l l ' a r c o d i d u e a n n i . N o n s i p u ò i g n o r a r e c h e c i s o n o q u e s t e t e n d e n z e e q u e s t i f a t t i , v a o v v i a m e n t e c o m e o g n i t e c n o l o g i a a c c o m p a g n a t a n e l g i u s t o p e r c o r s o " . A n c o r a d i p i ù p e r l ' u t i l i t à i n u n m o m e n t o e c o n o m i c o c o m e q u e s t o . " U n a d e l l e p a r o l e c h i a v e c h e r i c o r r o n o n e l l e c o n v e r s a z i o n i c h e n o i f a c c i a m o c o n i n o s t r i c l i e n t i - s p i e g a M a s p e r i - è p r o p r i o q u e l l a d i c h i e d e r e s t r u m e n t i c h e p o s s a n o a i u t a r e a f a r f r o n t e a l l ' i n c e r t e z z a . Q u i n d i m a g g i o r e a g i l i t à , m a g g i o r e r e s i l i e n z a , m a g g i o r e c a p a c i t à d i p r e v e d e r e c e r t i t r e n d o c e r t i s h o c k e s o g e n i a c u i p u r t r o p p o c i s i a m o a b i t u a t i i n q u e s t i u l t i m i a n n i . E q u i n d i l a t e c n o l o g i a p u ò f a r e t a n t o " , c o n t i n u a . E i n f a t t i " s e c o n d o u n a r e c e n t e i n d a g i n e c h e a b b i a m o f a t t o s u 6 0 0 a z i e n d e i t a l i a n e i l p r o b l e m a p i ù g r o s s o c h e e m e r g e e a c u i d e v o n o f a r f r o n t e , l a s f i d a p i ù i m p o r t a n t e , è l ' i n s t a b i l i t à d e l l a s u p p l y c h a i n , d a t a n t i p u n t i d i v i s t a , p e r g l i s c o n v o l g i m e n t i g e o p o l i t i c i , p e r l a d o m a n d a c h e c o m u n q u e s u b i s c e d e l l e f r e q u e n t i f l u t t u a z i o n i n o n s e m p r e p r e v e d i b i l i " , c o n c l u d e .