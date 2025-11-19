R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S p a z i o e m a r e r a p p r e s e n t a n o d u e d o m i n i s t r a t e g i c i e i n t e r c o n n e s s i , d e c i s i v i p e r s i c u r e z z a , c o n n e t t i v i t à , s o s t e n i b i l i t à e c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e " . A d a f f e r m a r l o è G i o r g i o M a r s i a j , d e l e g a t o C o n f i n d u s t r i a p e r l ’ A e r o s p a z i o , i n t e r v e n e n d o a l l a t e r z a e d i z i o n e d e l F o r u m S p a c e & B l u e o r g a n i z z a t o n e l S a l o n e d e g l i A r a z z i d e l M i m i t . S e c o n d o M a r s i a j , l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e p a s s a a t t r a v e r s o “ i l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o t r a r i c e r c a e i n d u s t r i a ; s f r u t t a r e l a n a t u r a d u a l e d i q u e s t i d o m i n i c o m e l e v a d i e f f i c i e n z a e i n n o v a z i o n e ; l a c o s t r u z i o n e d i s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a t r a m i t e c o m p e t e n z e e f o r m a z i o n e ; e l a c r e a z i o n e d i u n s i s t e m a i n t e g r a t o d i i m p r e s e c a p a c i d i p a r t n e r s h i p d i l u n g o p e r i o d o ” . M a r s i a j h a e v i d e n z i a t o , p o i , l ’ i m p o r t a n z a d i s t r u m e n t i p u b b l i c i c h e s o s t e n g a n o l a f i l i e r a a e r o s p a z i o - d i f e s a e l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d e i g i o v a n i . “ I n q u e s t ’ o t t i c a , p r o p r i o d o m a n i , a b b i a m o o r g a n i z z a t o c o m e G r u p p o T e c n i c o A e r o s p a z i o d i C o n f i n d u s t r i a , d ’ i n t e s a c o n l a C r u i , l a C o n f e r e n z a d e i R e t t o r i U n i v e r s i t a r i I t a l i a n i , l a p r i m a r i u n i o n e d i u n t a v o l o c o n g i u n t o p e r a l l i n e a r e f o r m a z i o n e e i n d u s t r i a ” . “ D i f e n d e r e e f a r c r e s c e r e q u e s t o c o m p a r t o s i g n i f i c a s o s t e n e r e u n m o d e l l o d i s v i l u p p o f o n d a t o s u u n ’ i n d u s t r i a c o e s a , c o m p e t i t i v a e c a p a c e d i a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i ” , h a c o n c l u s o M a r s i a j .