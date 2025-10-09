R o m a , 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l m a r e n o n è s o l t a n t o u n o s p a z i o g e o g r a f i c o , è l a g r a n d e i n f r a s t r u t t u r a n a t u r a l e c h e c o n n e t t e m e r c a t i , a l i m e n t a p r o d u z i o n i i n d u s t r i a l i e f a v o r i s c e l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a ” , h a e s o r d i t o c o s ì i l p r e s i d e n t e d i C o n f i t a r m a , M a r i o Z a n e t t i , d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o a l l ’ e v e n t o “ S h i p d a y 2 5 . B l u e t o B l u e ” , c h e s i s t a t e n e n d o p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m d e l l a T e c n i c a d i C o n f i n d u s t r i a a R o m a . “ A t t r a v e r s o l e r o t t e m a r i t t i m e v i a g g i a q u a s i i l 9 0 p e r c e n t o d e l l e m e r c i e , q u i n d i , p o s s i a m o d i r e c h e l a l i n f a v i t a l e d e l c o m m e r c i o m o n d i a l e v i a g g i a s u l l e n o s t r e n a v i - h a c o n t i n u a t o - . C o n 8 . 0 0 0 k m d i c o s t e , 1 5 0 p o r t i , u n v a l o r e a g g i u n t o c o m p l e s s i v o c h e s u p e r a i 2 1 6 m i l i a r d i d i e u r o e c o n o l t r e 1 m i l i o n e d i a d d e t t i d i r e t t a m e n t e i m p e g n a t i n e l s e t t o r e , l ’ e c o n o m i a d e l m a r e r a p p r e s e n t a p e r l ’ I t a l i a u n m o t o r e d i c r e s c i t a c a p a c e q u a s i d i r a d d o p p i a r e o g n i e u r o i n v e s t i t o c o n b e n e f i c i s u l l ’ i n t e r a e c o n o m i a n a z i o n a l e ” . I l p r e s i d e n t e d i C o n f i t a r m a s i è p o i s o f f e r m a t o s u l l ’ i n d u s t r i a d e l t r a s p o r t o m a r i t t i m o i t a l i a n o , s o t t o l i n e a n d o c h e l ’ I t a l i a è “ l a p r i m a f l o t t a d i t r a g h e t t i a l m o n d o , l a s e c o n d a e u r o p e a d i p r o d u c t t a n k e r e l e a d e r i n E u r o p a n e l t u r i s m o c h e v i e n e d a l m a r e c o n o l t r e 1 4 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i a c c o l t i n e l 2 0 2 4 , c h e g e n e r a n o v a l o r e n o n s o l o n e i p o r t i m a a n c h e n e i t e r r i t o r i o l t r e l e r o t t e t r a d i z i o n a l i ” . U n v a l o r e a g g i u n t o p e r i l s i s t e m a P a e s e c h e “ v a n t a u n a p o s i z i o n e d i e c c e l l e n z a n e i s e r v i z i a u s i l i a r i e i n s e t t o r i a d a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o , c o m e l a f l o t t a u n d e r w a t e r , p o s a c a v i e p o s a t u b i i n t e r a m e n t e r a p p r e s e n t a t a d a C o n f i t a r m a ” . “ U n r u o l o r a f f o r z a t o d a l l a n a s c i t a d e l P o l o N a z i o n a l e d e l l a D i m e n s i o n e S u b a c q u e a e d a l l e i n i z i a t i v e l e g i s l a t i v e s o s t e n u t e d a l G o v e r n o M e l o n i - c o n t i n u a t o Z a n e t t i - Q u e s t a f o r z a s i r i f l e t t e a n c h e n e i t r a f f i c i : l ’ I t a l i a è a l p r i m o p o s t o i n E u r o p a n e l l o S h o r t S e a S h i p p i n g e n e l l ’ i n t e r s c a m b i o e u r o p e o v i a m a r e s i a m o a l t e r z o p o s t o c o m p l e s s i v o , d o p o P a e s i B a s s i e S p a g n a , c o n o l t r e 1 8 0 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i i m p o r t e d e x p o r t . L o s h i p p i n g è l ’ i n f r a s t r u t t u r a c h e s o s t i e n e l a n o s t r a e c o n o m i a d i t e r r a e p r o i e t t a l ’ I t a l i a n e i m e r c a t i g l o b a l i ” . N o n o s t a n t e t u t t o , c o m e h a r i m a r c a t o i l p r e s i d e n t e d i C o n f i t a r m a n o n s i p u ò i g n o r a r e u n d a t o s i g n i f i c a t i v o “ l a q u o t a d e l l a f l o t t a m o n d i a l e a t t r i b u i b i l e a l l ’ I t a l i a e a l l ’ E u r o p a è n u o v a m e n t e i n c a l o , s i a p e r c o n t r o l l o s i a p e r b a n d i e r a . È u n s e g n a l e c h e d o b b i a m o c o g l i e r e i m m e d i a t a m e n t e . L o s h i p p i n g s i m u o v e c o n l o g i c h e d i l u n g o p e r i o d o : s e n z a r e g o l e c h i a r e , s t a b i l i e c o m p e t i t i v e i n d e b o l i a m o n o n s o l o l a p o s i z i o n e i t a l i a n a m a l ’ i n t e r a p r e s e n z a e u r o p e a ” . “ D o b b i a m o i n v e s t i r e a n c o r d i p i ù n e l l a v o r o e n e l l a f o r m a z i o n e p e r c h é s e n z a n u o v e c o m p e t e n z e i l f u t u r o d e l l a m a r i t t i m i t à i t a l i a n a n o n p u ò e s s e r e c o s t r u i t o ” , h a p r o s e g u i t o Z a n e t t i c h e p o i h a i l l u s t r a t o l a m i s s i o n e d i C o n f i t a r m a e c i o è “ s u p p o r t a r e e c o n s o l i d a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e i m p r e s e d e l s e t t o r e m a r i t t i m o e r a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p d e l l ’ I t a l i a n e l l a B l u e E c o n o m y e n e l l o s h i p p i n g i n t e r n a z i o n a l e ” .