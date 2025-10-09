Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - "Il mare non è soltanto uno spazio geografico, è la grande infrastruttura naturale che connette mercati, alimenta produzioni industriali e favorisce linnovazione tecnologica, ha esordito così il presidente di Confitarma, Mario Zanetti, durante il suo intervento allevento Shipday25. Blue to Blue, che si sta tenendo presso lauditorium della Tecnica di Confindustria a Roma. Attraverso le rotte marittime viaggia quasi il 90 per cento delle merci e, quindi, possiamo dire che la linfa vitale del commercio mondiale viaggia sulle nostre navi - ha continuato -. Con 8.000 km di coste, 150 porti, un valore aggiunto complessivo che supera i 216 miliardi di euro e con oltre 1 milione di addetti direttamente impegnati nel settore, leconomia del mare rappresenta per lItalia un motore di crescita capace quasi di raddoppiare ogni euro investito con benefici sullintera economia nazionale. Il presidente di Confitarma si è poi soffermato sullindustria del trasporto marittimo italiano, sottolineando che lItalia è la prima flotta di traghetti al mondo, la seconda europea di product tanker e leader in Europa nel turismo che viene dal mare con oltre 14 milioni di passeggeri accolti nel 2024, che generano valore non solo nei porti ma anche nei territori oltre le rotte tradizionali. Un valore aggiunto per il sistema Paese che vanta una posizione di eccellenza nei servizi ausiliari e in settori ad alto contenuto tecnologico, come la flotta underwater, posacavi e posatubi interamente rappresentata da Confitarma. Un ruolo rafforzato dalla nascita del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e dalle iniziative legislative sostenute dal Governo Meloni - continuato Zanetti - Questa forza si riflette anche nei traffici: lItalia è al primo posto in Europa nello Short Sea Shipping e nellinterscambio europeo via mare siamo al terzo posto complessivo, dopo Paesi Bassi e Spagna, con oltre 180 milioni di tonnellate di import ed export. Lo shipping è linfrastruttura che sostiene la nostra economia di terra e proietta lItalia nei mercati globali. Nonostante tutto, come ha rimarcato il presidente di Confitarma non si può ignorare un dato significativo la quota della flotta mondiale attribuibile allItalia e allEuropa è nuovamente in calo, sia per controllo sia per bandiera. È un segnale che dobbiamo cogliere immediatamente. Lo shipping si muove con logiche di lungo periodo: senza regole chiare, stabili e competitive indeboliamo non solo la posizione italiana ma lintera presenza europea. Dobbiamo investire ancor di più nel lavoro e nella formazione perché senza nuove competenze il futuro della marittimità italiana non può essere costruito, ha proseguito Zanetti che poi ha illustrato la missione di Confitarma e cioè supportare e consolidare la competitività delle nostre imprese del settore marittimo e rafforzare la leadership dellItalia nella Blue Economy e nello shipping internazionale.