R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l t r a s p o r t o i n m a r e , n e p a r l a v a m o c o n i l m i n i s t r o s p a g n o l o i n C a n a d a , s o n o q u e l l i d i t o g l i e r e l e d s s u l m a r i t t i m o p e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ U n i o n e E u r o p e a p e r c h é c i s o n o d e i p a r a m e t r i r e s t r i t t i v i a l i v e l l o m o n d i a l e e c r e d i a m o c h e s i a c o r r e t t o a v e r e t u t t i l e s t e s s e r e g o l e ” . L o h a d e t t o i l v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , E d o a r d o R i x i , a l l ’ a s s e m b l e a p u b b l i c a d i C o n f i t a r m a d a l t i t o l o ‘ S h i p d a y 2 5 B l u e t o b l u e ’ t e n u t o s i a l l ’ a u d i t o r i u m d e l l a T e c n i c a d i C o n f i n d u s t r i a a R o m a . “ L a d o p p i a t a s s a z i o n e i n E u r o p a s a r e b b e u n o s c h i a f f o a l l a m a r i t t i m i t à e u r o p e a – h a c o n t i n u a t o R i x i - . E ’ e v i d e n t e c h e l ’ E u r o p a h a p i ù l i n e e c h e c o l l e g a n o l a s t e s s a c o n i l r e s t o d e l m o n d o c h e n o n t r a g l i S t a t i e u r o p e i ; q u i n d i , q u e s t o s a r e b b e p e r i l n o s t r o a r m a m e n t o e p e r l e n o s t r e l i n e e c o m m e r c i a l i u n g a p c h e r i s c h i a d i p a r a l i z z a r e l o s v i l u p p o d e l c o n t i n e n t e ” I l v i c e m i n i s t r o d e i t r a s p o r t i h a p o i c o n t i n u a t o r i m a r c a n d o c h e i l m a r e u n i s c e t u t t o i l m o n d o e c h e i l b u o n s e n s o v o r r e b b e d e l l e “ r e g o l e o m o g e n e e d a l P a c i f i c o a l M e d i t e r r a n e o f i n o a l l ’ A t l a n t i c o . P e r q u e s t o p e n s a r e d i m e t t e r e d e l l e e x t r a t a s s e u l t e r i o r i d i v e n t e r e b b e v e r a m e n t e d i r o m p e n t e s o p r a t t u t t o s u p a e s i c o m e l ’ I t a l i a . U n t e r r i t o r i o c h e c o n f i n a c o n i l c o n t i n e n t e a f r i c a n o c h e p o t r e b b e d i v e n t a r e u n g r a n d e h u b l o g i s t i c o p e r l ’ E u r o p a ” . “ I o c r e d o c h e o g g i i m e r c a t i s i s t a n n o a p r e n d o . I l p a r a d o s s o è c h e a n c h e i d a z i d i T r u m p , s c o n v o l g e n d o i l m e r c a t o m o n d i a l e , p e r m e t t o n o a p a e s i c o n c u i n o n a b b i a m o m a i c o m m e r c i a t o d i i n i z i a r e a c o m m e r c i a r e c o n n o i ” , h a s o t t o l i n e a t o R i x i c e r c a n d o d i i l l u s t r a r e l e o p p o r t u n i t à c h e s t a n n o n a s c e n d o c o n l e i m p o s i z i o n i e c o n o m i c h e v o l u t e d a g l i S t a t e s . “ Q u e s t o v u o l e a n c h e d i r e c h e u n p a e s e i n t r a p r e n d e n t e p u ò a n d a r e a r o s i c c h i a r e m e r c a t i a i p r o p r i c o n c o r r e n t i i m p o r t a n t i . P e r ò b i s o g n a a v e r e g l i s t r u m e n t i g i u s t i e u n a r i f o r m a c h e c o n s e n t e a l l ’ I t a l i a d i p o t e r a v e r e a n c h e d e l l e p r o i e z i o n i e s t e r e p e r a g i r e c o m e u n u n i c o g r a n d e p a e s e m a r i t t i m o ” , h a c o n c l u s o i l v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i .