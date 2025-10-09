R o m a , 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a è l ’ e p o c a i n c u i b u t t a r e g i ù m u r i e c e r c a r e d i f a r e a l l e a n z e . È i l t e m p o d i c e r c a r e d i i n d i v i d u a r e p e r c o r s i i n c u i a n d a r e a v a n t i i n s i e m e . P e r c u i s t a a l l a d i f e s a c a p i r e c h e u n a n a v e d e l l a M a r i n a f a s e m p r e i l b e n e d e l p a e s e q u a n d o g a r a n t i s c e l e r o t t e d i n e g a z i o n e d e l M a r R o s s o ” . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o a l l ’ e v e n t o “ S h i p d a y 2 5 . B l u e t o B l u e ” , i n c o r s o p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m d e l l a T e c n i c a d i C o n f i n d u s t r i a a R o m a . “ L a d i f e s a n o n h a s o l o i l c o m p i t o d i d i f e n d e r c i d a u n f u t u r o a t t a c c o , m a a n c h e d i f e n d e r e d e i p u n t i n o d a l i d e l l e e c o n o m i e d i u n p a e s e - h a c o n t i n u a t o - . N o n s i g n i f i c a s o l t a n t o d i f e n d e r l o i n a l c u n e r e a l t à d o v e c i s o n o s t a t i a t t a c c h i c o n c o n a e r e i o c o n b o m b e , m a a n c h e d i f e n d e r e l a r i c c h e z z a d i u n p a e s e . V o i s a p e t e m e g l i o d i t u t t i c h e l a p r o d u z i o n e d i r i c c h e z z a p a s s a a t t r a v e r s o m i l l e c a n a l i , u n o d i q u e s t i è q u e l l o m a r i n o ” . C r o s e t t o h a p o i c o n t i n u a t o e v i d e n z i a n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l s e t t o r e p e r l o s v i l u p p o d e l P a e s e . “ I l 9 0 p e r c e n t o d e l l a r i c c h e z z a d e l m o n d o s i m u o v e a t t r a v e r s o i l m a r e . N e l p r o s s i m o f u t u r o i m p o r t a n t i s a r a n n o i f o n d a l i m a r i n i , v i s t o c h e o r m a i l a l o t t a s a r à s u l l e m a t e r i e p r i m e ” . I l m i n i s t r o s i è q u i n d i s o f f e r m a t o s u l l ’ i m p o r t a n z a d e g l i i n v e s t i m e n t i n e l l a d i f e s a d a p r o m u o v e r e p e r l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e . “ Q u a n d o i o p a r l o d i i n v e s t i m e n t i n e l l a d i f e s a a d e s e m p i o - h a r i m a r c a t o C r o s e t t o - , n o n p e n s o m a i a d i n v e s t i m e n t i e s c l u s i v a m e n t e m i l i t a r i . P e n s o a c o s e c h e p o s s o n o e s s e r e e s p o r t a t e i m m e d i a t a m e n t e n e l l a p a r t e c i v i l e ” . “ I o s o p e r f e t t a m e n t e q u a l i s o n o i p r o b l e m i d e g l i a r m a t o r i e p e r r i s o l v e r l i c ’ è b i s o g n o d i f a r e s i n e r g i a . S e l ’ I t a l i a s m e t t e d i c r e a r e r i c c h e z z a e r e d d i t o , n o n l o f a p e r l ’ a z i e n d a m a p e r i c i t t a d i n i . I l P i l è u n b e n e d a p r o t e g g e r e , l a r i c c h e z z a c o m p l e s s i v a d i u n a a z i e n d a è l ’ u n i c a c o s a c h e l o S t a t o p u ò r e d i s t r i b u i r e ” , h a r i m a r c a t o i l m i n i s t r o . “ I l c o m p i t o p r i n c i p a l e d e l l o S t a t o è q u e l l o d i a i u t a r e a p r o d u r r e r i c c h e z z a p e r c h é s e n z a q u e s t o n o n c i s a r à l o S t a t o s o c i a l e - h a c o n c l u s o C r o s e t t o - . I o c o n s i d e r o t u t t e l e a s s o c i a z i o n i d e g l i e l e m e n t i d a d i f e n d e r e e d a t u t e l a r e . P e r q u e s t o v i d i c o c o n t i n u a t e a c r e d e r e a q u e s t o P a e s e p e r c h é q u e s t o m u o r e s e l e s u e e n e r g i e c o m i n c i a n o a s m e t t e r e d i p e n s a r e d i p o t e r l o c a m b i a r e ” .