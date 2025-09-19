R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ V i i V H e a l t h c a r e è u n ' a z i e n d a g l o b a l e c h e s i o c c u p a e s c l u s i v a m e n t e d i H i v e d è i m p e g n a t a s i a s u l f r o n t e d e l t r a t t a m e n t o c h e d e l l a p r e v e n z i o n e . A n c h e q u e s t ’ a n n o , c o n o r g o g l i o , s i a m o a l f i a n c o d i M i x F e s t i v a l p e r r i p o r t a r e i l t e m a i n u n c o n t e s t o d i i n f o r m a z i o n e p i ù p o p o l a r e a t t r a v e r s o l ’ e s p r e s s i o n e a r t i s t i c a e c u l t u r a l e , p e r c h é l a c u l t u r a p u ò g e n e r a r e i n n o v a z i o n e " . L o h a d e t t o S i m o n e M a r c o t u l l i o , V i i V H e a l t h c a r e c o m m u n i c a t i o n , a l l ’ i n c o n t r o ' P r e v e n t ( a c ) t i o n : H i v c o n e s e n z a i c o n f i n i d i u n c o r p o ' , o r g a n i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i V i i v H e a l t h c a r e n e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l M i x F e s t i v a l d i C i n e m a L g b t q + e C u l t u r a Q u e e r d i M i l a n o , g i u n t o a l l a s u a 3 9 e s i m a e d i z i o n e . " A n c h e n o i , c o m e a z i e n d a , p o r t i a m o i n n o v a z i o n e - s p i e g a - t r a m i t e l e t e r a p i e l o n g - a c t i n g , o s s i a t e r a p i e a l e n t o r i l a s c i o n a t e p r o p r i o p e r s u p p o r t a r e l a p e r s o n a c o n H i v n e l c o n t r a s t o a l l o s t i g m a e a l l ’ a u t o - s t i g m a . N o n s o l o , s u p p o r t i a m o a n c h e c h i v u o l e p r e v e n i r e l ' i n f e z i o n e t r a m i t e l a l o n g a c t i n g P r E P ( l a p r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e c h e p r o t e g g e d a l l ' i n f e z i o n e i s o g g e t t i a r i s c h i o n d r ) . I l ' r i c o r d o d i m a l a t t i a ' , c h e i m p a t t a n e g a t i v a m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l a p e r s o n a c o n H i v , v i e n e a t t e n u a t o t r a m i t e l e t e r a p i e a l e n t o r i l a s c i o " c o n c l u d e .