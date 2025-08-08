R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a n o n d i m e n t i c h e r à m a i l a c a t a s t r o f e d e l c r o l l o d e l l a m i n i e r a d i c a r b o n e d e l B o i s d u C a z i e r d i M a r c i n e l l e " . C o s ì l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . " L ’ 8 a g o s t o d i 6 9 a n n i f a , 2 6 2 m i n a t o r i h a n n o p e r s o l a v i t a n e l b u i o d i u n a m i n i e r a , l o n t a n i d a l l e l o r o c a s e e d a i l o r o a f f e t t i , n e l l ’ a d e m p i m e n t o d e l l o r o d o v e r e . L ’ I t a l i a h a p a g a t o i l p r e z z o p i ù a l t o d i q u e s t a t r a g e d i a e u r o p e a e n o i o g g i r e n d i a m o o m a g g i o a i n o s t r i 1 3 6 c o n n a z i o n a l i c h e - c o m e t a n t i a l t r i - s o n o s t a t i c o s t r e t t i a d a b b a n d o n a r e l a t e r r a d o v e e r a n o n a t i e c r e s c i u t i p e r t r o v a r e a l t r o v e m a g g i o r i o p p o r t u n i t à d i l a v o r o " . " D a l r i c o r d o d i q u e l d i s a s t r o è n a t a l a ' G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l s a c r i f i c i o d e l l a v o r o i t a l i a n o n e l m o n d o ' . R i c o r r e n z a f o r t e m e n t e v o l u t a d a l l ’ i n d i m e n t i c a t o M i n i s t r o T r e m a g l i a p e r o m a g g i a r e t u t t i i l a v o r a t o r i i t a l i a n i c a d u t i i n o g n i c o n t i n e n t e e i l c o n t r i b u t o c h e h a n n o a s s i c u r a t o , c o n d e d i z i o n e e u m i l t à , a l l o s v i l u p p o d e l l e N a z i o n i c h e l i h a n n o a c c o l t i " . " O g g i , i n q u e s t a G i o r n a t a , v o g l i o f a r e m i e l e p a r o l e p r o n u n c i a t e p r o p r i o d a M i r k o T r e m a g l i a l ’ 8 a g o s t o 2 0 0 1 i n o c c a s i o n e d e l l a s u a p r i m a v i s i t a u f f i c i a l e a l l a m i n i e r a c o m e M i n i s t r o p e r g l i I t a l i a n i n e l m o n d o : ' M a r c i n e l l e r a p p r e s e n t a i l s i m b o l o d e l l a s o f f e r e n z a , d e l l a f a t i c a , d e l s a n g u e v e r s a t o s u l l a v o r o d a g l i i t a l i a n i n e l m o n d o e d a i l o r o f r a t e l l i e u r o p e i e l a s u p e r i o r i t à d i q u e l l ’ u m a n e s i m o d e l l a v o r o a l l o r a i g n o r a t o c h e r i c o n o s c e , a c h i l a v o r a , d i g n i t à e p a r i t à d i d i r i t t i e d i d o v e r i ' . P a r o l e c h e r i s u o n a n o i n t u t t a l a l o r o a t t u a l i t à e c h e r i n n o v a n o i l p r o f o n d o d e b i t o d i r i c o n o s c e n z a n e i c o n f r o n t i d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i e d e l l a g r a n d e s t o r i a d e l l ’ e m i g r a z i o n e i t a l i a n a " .