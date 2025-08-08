R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e o g n i a n n o , s i r i n n o v a n o r i c o r d o e c o m m o z i o n e p e r l a t r a g e d i a d i M a r c i n e l l e , i n c u i p e r s e r o l a v i t a d u e c e n t o s e s s a n t a d u e m i n a t o r i , c e n t o t r e n t a s e i i t a l i a n i , v i t t i m e d i u n f a t a l e i n c i d e n t e s u l l a v o r o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l m e s s a g g i o i n o c c a s i o n e d e l s e s s a n t a n o v e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a t r a g e d i a d i M a r c i n e l l e e l a v e n t i q u a t t r e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l s a c r i f i c i o d e l l a v o r o i t a l i a n o n e l m o n d o . " U n t r i b u t o c h e s i e s t e n d e a t u t t i i l a v o r a t o r i i t a l i a n i d e c e d u t i i n l u o g h i l o n t a n i d a l l ' I t a l i a , p r e v a l e n t e m e n t e p e r s t a t o d i n e c e s s i t à , l a v o r a t o r i c h e s e p p e r o c o n t r i b u i r e c o n i m p e g n o , o n e s t à e d e d i z i o n e a l l a p r o s p e r i t à d e i P a e s i c h e l i a c c o l s e r o " . " D a l 2 0 0 1 , l a d a t a d e l l ' 8 a g o s t o è r i c o n o s c i u t a c o m e l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l s a c r i f i c i o d e l l a v o r o i t a l i a n o n e l m o n d o . I g r a v i f e n o m e n i i n a t t o i n d i v e r s e a r e e d e l m o n d o , d a q u e l l i c l i m a t i c i , a i c o n f l i t t i i n a t t o , s p i n g o n o a l l ' i n c r e m e n t o d i f l u s s i m i g r a t o r i n o n v o l o n t a r i , f a t t o r i c h e , s p e s s o , i n n e s c a n o c o n s e g u e n z e c o n s i g n i f i c a t i v e r i c a d u t e d e m o g r a f i c h e e s o c i a l i , s u l l e s t e s s e c o n d i z i o n i d i l a v o r o . L a t u t e l a d e i l a v o r a t o r i , l a l o t t a c o n t r o o g n i f o r m a d i s f r u t t a m e n t o r e s t a n o u n ' u r g e n t e n e c e s s i t à , c h e r i s p o n d e a p r i n c ì p i d i c i v i l t à , a u n d o v e r e u n i v e r s a l e " .