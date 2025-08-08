R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - E r a l ' 8 a g o s t o d e l 1 9 5 6 q u a n d o s i v e r i f i c ò u n a d e l l e p i ù g r a v i t r a g e d i e d e l l a s t o r i a n e l l a m i n i e r a d i c a r b o n e d i B o i s d u C a z i e r ( a p p e n a f u o r i l a c i t t a d i n a b e l g a d i M a r c i n e l l e ) d o v e s i s v i l u p p ò u n i n c e n d i o c h e c a u s ò u n a s t r a g e . M o r i r o n o 2 6 2 m i n a t o r i , d i c u i 1 3 6 i t a l i a n i , p e r l e u s t i o n i , i l f u m o e i g a s t o s s i c i . C a u s a d e l l ’ i n c i d e n t e , s i d i s s e , f u u n m a l i n t e s o s u i t e m p i d i a v v i o d e g l i a s c e n s o r i . S i d i s s e c h e a l l ’ o r i g i n e d e l d i s a s t r o f u u n ’ i n c o m p r e n s i o n e t r a i m i n a t o r i , c h e d a l f o n d o d e l p o z z o c a r i c a v a n o s u l m o n t a c a r i c h i i v a g o n c i n i c o n i l c a r b o n e , e i m a n o v r a t o r i i n s u p e r f i c i e . I l m o n t a c a r i c h i , a v v i a t o a l m o m e n t o s b a g l i a t o , u r t ò c o n t r o u n a t r a v e d ’ a c c i a i o , t r a n c i a n d o u n c a v o d e l l ’ a l t a t e n s i o n e , u n a c o n d u t t u r a d e l l ’ o l i o e u n t u b o d e l l ’ a r i a c o m p r e s s a . E r a n o l e 8 e 1 0 q u a n d o l e s c i n t i l l e c a u s a t e d a l c o r t o c i r c u i t o f e c e r o i n c e n d i a r e 8 0 0 l i t r i d i o l i o i n p o l v e r e e l e s t r u t t u r e i n l e g n o d e l p o z z o . L ’ i n c e n d i o s i e s t e s e a l l e g a l l e r i e s u p e r i o r i , m e n t r e s o t t o , a 1 . 0 3 5 m e t r i s o t t o t e r r a , i m i n a t o r i v e n i v a n o s o f f o c a t i d a l f u m o . S o l o s e t t e o p e r a i r i u s c i r o n o a r i s a l i r e . I n t o t a l e s i s a l v a r o n o i n 1 2 . I l 2 2 a g o s t o , d o p o d u e s e t t i m a n e d i r i c e r c h e , m e n t r e u n a f u m a t a n e r a e a c r e c o n t i n u a v a a u s c i r e d a l p o z z o s i n i s t r a t o , u n o d e i s o c c o r r i t o r i c h e t o r n a v a d a l l e v i s c e r e d e l l a m i n i e r a n o n p o t é c h e l a n c i a r e u n g r i d o : ' T u t t i c a d a v e r i ' . C i f u r o n o d u e p r o c e s s i , c h e p o r t a r o n o n e l 1 9 6 4 a l l a c o n d a n n a d i u n i n g e g n e r e ( a 6 m e s i c o n l a c o n d i z i o n a l e ) . I n r i c o r d o d e l l a t r a g e d i a , o g g i l a m i n i e r a B o i s d u C a z i e r è p a t r i m o n i o U n e s c o . L a t r a g e d i a d e l l a m i n i e r a d i c a r b o n e d i M a r c i n e l l e è s o p r a t t u t t o u n a t r a g e d i a d e g l i i t a l i a n i i m m i g r a t i i n B e l g i o n e l d o p o g u e r r a . T r a i l 1 9 4 6 e i l 1 9 5 6 p i ù d i 1 4 0 m i l a i t a l i a n i v a r c a r o n o l e A l p i p e r a n d a r e a l a v o r a r e n e l l e m i n i e r e d i c a r b o n e d e l l a V a l l o n i a . E r a i l p r e z z o d i u n a c c o r d o t r a I t a l i a e B e l g i o c h e p r e v e d e v a u n b a r a t t o : l ’ I t a l i a d o v e v a i n v i a r e i n B e l g i o 2 m i l a u o m i n i a s e t t i m a n a e , i n c a m b i o d e l l ’ a f f l u s s o d i b r a c c i a , B r u x e l l e s s i i m p e g n a v a a f o r n i r e a R o m a 2 0 0 c h i l o g r a m m i d i c a r b o n e a l g i o r n o p e r o g n i m i n a t o r e . L ’ I t a l i a a q u e l l ’ e p o c a s o f f r i v a a n c o r a d e g l i s t r a s c i c h i d e l l a g u e r r a : 2 m i l i o n i d i d i s o c c u p a t i e g r a n d i z o n e r i d o t t e i n m i s e r i a . N e l l a p a r t e f r a n c o f o n a d e l B e l g i o , i n v e c e , l a m a n c a n z a d i m a n o d o p e r a n e l l e m i n i e r e d i c a r b o n e f r e n a v a l a p r o d u z i o n e . P e r c o n v i n c e r e g l i u o m i n i a l a v o r a r e n e l l e m i n i e r e b e l g h e , s i a f f i g g o n o i n t u t t a I t a l i a m a n i f e s t i c h e p r e s e n t a n o u n i c a m e n t e g l i a s p e t t i a l l e t t a n t i d i q u e s t o l a v o r o ( s a l a r i e l e v a t i , c a r b o n e e v i a g g i i n f e r r o v i a g r a t u i t i , a s s e g n i f a m i l i a r i , f e r i e p a g a t e , p e n s i o n a m e n t o a n t i c i p a t o ) . I n r e a l t à , l e c o n d i z i o n i d i v i t a e d i l a v o r o s o n o v e r a m e n t e d u r e . A l l ’ a r r i v o a B r u x e l l e s , c o m i n c i a l o s m i s t a m e n t o v e r s o l e d i f f e r e n t i m i n i e r e , d o p o d i c h é i l a v o r a t o r i v e n g o n o a c c o m p a g n a t i n e i l o r o ‘ a l l o g g i ’ , l e f a m o s e ‘ c a n t i n e s ’ : b a r a c c h e , i n s o m m a , o ‘ h a n g a r ’ , g e l i d i d ’ i n v e r n o e c o c e n t i d ’ e s t a t e , v e r i e p r o p r i c a m p i d i c o n c e n t r a m e n t o d o v e p o c h i a n n i p r i m a e r a n o s t a t i s i s t e m a t i i p r i g i o n i e r i d i g u e r r a . L a m a n c a n z a d i a l l o g g i c o n v e n i e n t i , p r e v i s t i p e r a l t r o d a l l ’ a c c o r d o i t a l o - b e l g a , i m p e d i s c e a l l a m a g g i o r p a r t e d e i m i n a t o r i i l r i c o n g i u n g i m e n t o c o n l a p r o p r i a f a m i g l i a . T r o v a r e u n a l l o g g i o i n a f f i t t o è i n f a t t i q u a s i i m p o s s i b i l e a l l ’ e p o c a . S e n z a c o n t a r e l a d i s c r i m i n a z i o n e . S p e s s o s u l l e p o r t e d e l l e c a s e d a a f f i t t a r e , i p r o p r i e t a r i s c r i v o n o a c h i a r e l e t t e r e ‘ n i a n i m a u x , n i e t r a n g e r ’ ( n é a n i m a l i , n é s t r a n i e r i ) . U n ’ i n t e g r a z i o n e d i f f i c i l e , d u n q u e , a c u i s i s o m m a n o l e c o n d i z i o n i d i l a v o r o p a r t i c o l a r m e n t e d u r e e i n s a l u b r i , n o n c h é l e s c a r s e m i s u r e d i i g i e n e e s i c u r e z z a . T r a i l 1 9 4 6 e i l 1 9 5 5 , q u a s i 5 0 0 o p e r a i i t a l i a n i t r o v a n o c o s ì l a m o r t e n e l l e m i n i e r e b e l g h e , s e n z a c o n t a r e i l l e n t o f l a g e l l o d e l l e m a l a t t i e d ’ o r i g i n e p r o f e s s i o n a l e . L a p i ù p e r i c o l o s a d i q u e s t e è l a s i l i c o s i , c a u s a t a d a l l e p o l v e r i d e l l a m i n i e r a c h e , d e p o s i t a n d o s i n e i p o l m o n i , c r e a i n s u f f i c i e n z e r e s p i r a t o r i e .