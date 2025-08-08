R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ 8 a g o s t o d i 6 9 a n n i f a , n e l l a m i n i e r a d i c a r b o n e d i M a r c i n e l l e , p e r s e r o l a v i t a 2 6 2 l a v o r a t o r i , 1 3 6 d i l o r o e r a n o i t a l i a n i c h e n o n f e c e r o p i ù r i t o r n o n e l l e l o r o c a s e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i . " L a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l s a c r i f i c i o i t a l i a n o n e l m o n d o è d e d i c a t a a l o r o e a t u t t i c o l o r o c h e , c o s t r e t t i a e m i g r a r e , c o n t r i b u i s c o n o a l l a c r e s c i t a e a l l o s v i l u p p o d e l l e n a z i o n i c h e l i a c c o l g o n o . N o s t r o d o v e r e è m a n t e n e r e v i v a l a m e m o r i a p e r q u a n t o a c c a d u t o e r i c o r d a r e q u e i t a n t i s s i m i i t a l i a n i c h e h a n n o l a s c i a t o l a P a t r i a i n c e r c a d i u n f u t u r o m i g l i o r e . M a q u e s t a G i o r n a t a s i a a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e a n c o r a p i ù s o l e n n e m e n t e l ’ i m p e g n o a f f i n c h è i l u o g h i d i l a v o r o s i a n o p o s t i n e i q u a l i s i a n o g a r a n t i t i d i g n i t à e s i c u r e z z a , p e r c h é d i l a v o r o a n c o r a o g g i t r o p p o s p e s s o s i m u o r e ” .