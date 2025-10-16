R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a s o s t e n i b i l i t à i n d i c a l a n o s t r a r o t t a , l ' a c q u a è n a t u r a p o r t a t a a i c o n s u m a t o r i . S i p e n s a a l v i n o c o m e f r u t t o d e l t e r r i t o r i o i n c u i n a s c e , m a l ' a c q u a m i n e r a l e è l a s t e s s a i d e n t i c a c o s a . E ' s a l d a m e n t e a n c o r a t a a l p r o p r i o t e r r i t o r i o , d a c u i n o n p r e s c i n d e , h a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e u n i c h e c h e s o n o i l f r u t t o d e l t e r r i t o r i o d a c u i s g o r g a e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e c h e d e v o n o e s s e r e c o s t a n t i n e l t e m p o . Q u i n d i p e r n o i f a r e s o s t e n i b i l i t à v u o l d i r e l a v o r a r e p e r e s s e r e u n ' a z i e n d a a p r o v a d i f u t u r o . N o n è q u a l c o s a d a c u i p o s s i a m o p r e s c i n d e r e e d è u n i m p e g n o q u o t i d i a n o , n o n è u n o b i e t t i v o d a r a g g i u n g e r e . E ' u n i m p e g n o q u o t i d i a n o c h e m e t t i a m o n e l n o s t r o m o d o d i f a r e i m p r e s a , n e l p r e n d e r c i c u r a d e l l ' a c q u a , n e l p r e n d e r c i c u r a d e l l e n o s t r e p e r s o n e e d e i t e r r i t o r i i n c u i o p e r i a m o . L o f a c c i a m o , l o f a c c i a m o a t t r a v e r s o d i v e r s e t i p o l o g i e d i i n i z i a t i v e , d i v e r s e l e v e c h e a n d i a m o a d a t t i v a r e " . L o h a d e t t o F a b i a n a M a r c h i n i , h e a d s u s t a i n a b i l i t y & c o r p o r a t e a f f a i r s G r u p p o S a n p e l l e g r i n o , i n t e r v e n e n d o i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ t e n u t o s i o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . E M a r c h i n i h a s p i e g a t o n e l c o n c r e t o l e a t t i v i t à p o r t a t e a v a n t i . " I n t a n t o l a v o r i a m o - h a s o t t o l i n e a t o - s u l l ' o t t i m i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i e s u l l ' o t t i m i z z a z i o n e d e l l a g e s t i o n e d e l l a r i s o r s a i d r i c a , è i m p o r t a n t i s s i m o . T u t t i i n o s t r i s t a b i l i m e n t i s o n o c e r t i f i c a t i s e c o n d o l o s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l e d e l l ' A l l i a n c e f o r w a t e r s t e w a r d s h i p c h e a t t e s t a l a g e s t i o n e v i r t u o s a e c o n d i v i s a d a l l a r i s o r s a i d r i c a . E p e r n o i q u e s t o è f o n d a m e n t a l e p e r c h é l ' a c q u a c o m u n q u e è v i t a , è u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e , i n f a t t i p e r s e g u i a m o i l c o s t a n t e e f f i c i e n t a m e n t o e i l r i s p a r m i o i d r i c o . L o f a c c i a m o - h a c o n t i n u a t o - c e r c a n d o d i m i t i g a r e i l n o s t r o i m p a t t o a m b i e n t a l e , s i a i n t e r m i n i d i c a r b o n f o o t p r i n t , s i a i n t e r m i n i d i s u p p o r t o a u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e . U t i l i z z i a m o m a t e r i a l i r i c i c l a t i n e i n o s t r i i m b a l l a g g i , c e r c h i a m o d i e v o l v e r e i l n o s t r o m o d e l l o d i b u s i n e s s a d o t t a n d o u n a l o g i s t i c a s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e . Q u i n d i s o n o d i v e r s e l e l e v e c h e a t t i v i a m o p e r p o t e r m i t i g a r e i l n o s t r o i m p a t t o " , h a s o t t o l i n e a t o . " E p o i , n o n m e n o i m p o r t a n t e , è l a g e s t i o n e d i q u e l l o c h e n o i c h i a m i a m o l a n o s t r a c a s a , c h e è p o i l a c a s a c o m u n e , i l t e r r i t o r i o d a c u i s g o r g a n o l e n o s t r e a c q u e . Q u i n d i è f o n d a m e n t a l e p e r n o i p r e n d e r c i c u r a d e i t e r r i t o r i i n c u i v i v i a m o " , h a c o n c l u s o .