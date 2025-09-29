R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " U n g r a n d e r i n g r a z i a m e n t o a M a t t e o R i c c i p e r l ' i m p e g n o e l a g e n e r o s i t à i n u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e d i f f i c i l e , i n u n c o n t e s t o m o l t o c o m p l i c a t o i n c u i g i o c a v a m o i n t r a s f e r t a p e r c h è i l p r e s i d e n t e u s c e n t e q u a l c h e e l e m e n t o d i v a n t a g g i o p u ò a v e r l o " . L o h a d e t t o I g o r T a r u f f i , r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d e l P d , s u l v o t o n e l l e M a r c h e s u L a 7 . " O g n i e l e z i o n e , l o d i c o s e m p r e , f a s t o r i a a s é . C i s o n o c i r c o s t a n z e l o c a l i c h e i n f l u i s c o n o e c h e p o s s o c o n d i z i o n a r e i l v o t o " , h a a g g i u n t o T a r u f f i .