R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S e i p u n t i d i d i f f e r e n z a : F r a n c e s c o A c q u a r o l i a l 5 2 % , M a t t e o R i c c i a l 4 6 % . E ' q u a n t o e m e r g e d a l s o n d a g g i o E m g D i f f e r e n t r e a l i z z a t o t r a l ' 8 e i l 1 0 s e t t e m b r e . E s e m p r e i l 5 2 % d e g l i i n t e r v i s t a t i g i u d i c a p o s i t i v o l ' o p e r a t o d e l p r e s i d e n t e u s c e n t e d e l l a r e g i o n e M a r c h e : l o d i c o n o i l 7 9 % d e g l i e l e t t o r i d i c e n t r o d e s t r a , i l 6 5 % d i q u e l l i d i c e n t r o . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l v o t o a l l e l i s t e , F d i è p r i m o p a r t i t o c o n i l 3 1 , 5 % . S e g u o n o P d a l 2 9 % , L e g a a l l ' 8 , F o r z a I t a l i a a l 7 , M 5 S a l 6 , A v s a l 4 % . S u l l a c o l l o c a z i o n e d e l l ' e l e t t o r a t o i l 7 , 4 % s i d i c h i a r a d i d e s t r a , i l 1 8 , 4 d i c e n t r o d e s t r a p e r u n t o t a l e d e l 2 5 , 8 % . M e n t r e l ' 1 1 , 6 % s i d i c h i a r a d i s i n i s t r a , i l 1 5 , 3 d i c e n t r o s i n i s t r a p e r u n t o t a l e d e l 2 6 , 9 % . B e n i l 2 9 % d e g l i i n t e r v i s t a t i d i c e d i n o n r i c o n o s c e r s i i n n e s s u n o d e i d u e p o l i . Q u a n t o a g l i i n t e r v e n t i p r i o r i t a r i p e r l e M a r c h e , l ' i n d i c a z i o n e è n e t t a : p e r i l 6 1 % c ' è l a s a n i t à , s e g u o n o i l l a v o r o ( 2 0 % ) , l a f o r m a z i o n e a l l a v o r o ( 1 3 % ) , l a p o l i t i c h e s o c i a l i p e r i g i o v a n i ( 1 2 % ) e l a s c u o l a ( 1 0 % ) . I l 7 5 % d e g l i i n t e r v i s t a t i d i d i c e s o d d i s f a t t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a n e l l e M a r c h e . S p e c i e l e d o n n e ( 8 0 % ) e l a f a s c i a d e i p i ù g i o v a n i , 1 8 - 3 4 a n n i ( 8 5 % ) . I n f i n e i l d a t o d e l l ' a f f l u e n z a : i l 5 1 % d i c e c h e s i c u r a m e n t e v o t e r à , i l 3 4 % c h e p r o b a b i l m e n t e l o f a r à . L ' a f f l u e n z a s t i m a t a è d e l 5 5 % . A l l e r e g i o n a l i d e l 2 0 2 0 e r a s t a t a d e l 6 0 % .