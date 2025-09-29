R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l r i s u l t a t o d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i n e l l e M a r c h e c o n f e r m a q u e l l o c h e d i c i a m o d a m e s i . L e a l l e a n z e ' c o n t r o t u t t o e t u t t i ' n o n c o n v i n c o n o i c i t t a d i n i , n é s m u o v o n o l ’ e l e t t o r a t o . P e r c r e a r e u n ’ a l t e r n a t i v a a q u e s t o g o v e r n o , s e r v e u n a p r o p o s t a p o l i t i c a s e r i a : p o s i z i o n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e c h i a r o , i n f r a s t r u t t u r e , s v i l u p p o , i n v e s t i m e n t i . S e n o n s i c o s t r u i s c o n o a l l e a n z e s u p r o g e t t i e a z i o n i c o n c r e t e c h i c o n t i n u e r à a v i n c e r e s a r a n n o l ’ a s t e n s i o n i s m o e l a s f i d u c i a " . C o s ì M a t t e o R i c h e t t i , c a p o g r u p p o d i A z i o n e a l l a C a m e r a .