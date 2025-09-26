R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P r e s i d e n t e u s c e n t e , A c q u a r o l i , è r i u s c i t o a n o n d i r e n e a n c h e u n a p a r o l a s u l l a t r a g e d i a d i G a z a a n z i h a d e t t o c h e l u i s i o c c u p a d i a l t r o , c o m e s e o c c u p a r s i d i b a m b i n i , c i v i l i , g i o r n a l i s t i e d o n n e t r u c i d a t e , n o n s i a p e r n o i u n v a l o r e f o n d a m e n t a l e , p e r q u e s t o d o b b i a m o f a r p r e v a l e r e i l c a m b i a m e n t o n e l l e M a r c h e ” . C o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d e c a n d i d a t o a l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e M a r c h e , q u e s t a m a t t i n a , d a l l a s t a z i o n e d i S a n B e n e d e t t o d e l T r o n t o , p r i m a t a p p a d i p a r t e n z a d e l l ’ i n i z i a t i v a d a l u i p r o m o s s a c h e p o r t a i l n o m e d i ‘ U n t r e n o p e r G a z a ’ , c h e l o v e d r à a t t r a v e r s a r e t u t t e l e M a r c h e i n t r e n o , p e r m a n t e n e r e a l t a l ’ a t t e n z i o n e s u l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e . “ N o i n o n c i g i r e r e m o d a l l ' a l t r a p a r t e r i s p e t t o a i d r a m m i d e l l a n o s t r a e r a , n o n v o g l i a m o g i r a r c i d a l l ' a l t r a p a r t e r i s p e t t o a l m a s s a c r o p a l e s t i n e s e . - d i c h i a r a R i c c i - P e r q u e s t o s i n d a s u b i t o a b b i a m o d e t t o d a v a n t i a t u t t i c h e , i l p r i m o c o n s i g l i o r e g i o n a l e , n o i r i c o n o s c e r e m o c o m e R e g i o n e M a r c h e l o S t a t o d i P a l e s t i n a , p e r c h é v o g l i a m o e s p r i m e r e t u t t a l a n o s t r a c o n t r a r i e t à i s t i t u z i o n a l e a i c r i m i n i d i N e t a n y a h u e a l m a s s a c r o q u o t i d i a n o d i c i v i l i a n c h e n e l m o m e n t o d i m a s s i m o b i s o g n o , q u a n d o v a n n o a c e r c a r e a c q u a e c i b o . L o f a r e m o a n c h e p e r s p i n g e r e i l n o s t r o P a e s e a f a r e l a s t e s s a c o s a . - a g g i u n g e - E s t e n d e r e m o a n c h e i l g e m e l l a g g i o d i P e s a r o c o n R a f a h a t u t t a l a r e g i o n e , p e r c h é v o g l i a m o m e t t e r e i n c o n d i z i o n i i m a r c h i g i a n i , n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e , d i a i u t a r e c o n c r e t a m e n t e q u e l l a p o p o l a z i o n e m a r t o r i a t a , c o n m e d i c i n a l i , c i b o , a c q u a e t u t t o c i ò c h e s e r v e p e r a i u t a r l i . - c o n c l u d e - Q u e s t o v i a g g i o i n t r e n o è d e d i c a t o a n c h e a q u e l l e d o n n e e a q u e g l i u o m i n i s t r a o r d i n a r i c h e i n q u e s t i g i o r n i s o n o c o n l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , c h e s i s t a n n o s o s t i t u e n d o a c i ò c h e d o v r e b b e r o f a r e l ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a ” .