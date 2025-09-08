R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E l l y S c h l e i n t o r n a n e l l e M a r c h e p e r u n a g i o r n a t a t r a l a g e n t e e p e r l a g e n t e . T r a g l i a p p u n t a m e n t i , d u e c o m i z i d ' a m o r e p e r l e M a r c h e a F e r m o e a d A s c o l i P i c e n o p e r r i d a r e s p e r a n z a a i c i t t a d i n i , p e r r i l a n c i a r e i t e m i d e l l a s a n i t à , d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o , d e l t u r i s m o c u l t u r a l e . C o m e P a s o l i n i d i p i n g e v a u n r i t r a t t o d e l l a s o c i e t à i t a l i a n a n e i s u o i c o m i z i d ' a m o r e , n o i o g g i v o g l i a m o d i p i n g e r e u n n u o v o r i t r a t t o d e l l e M a r c h e c h e d a l 2 8 e 2 9 s e t t e m b r e v e d r e m o p r e n d e r e f o r m a ! V i a s p e t t o m e r c o l e d ì 1 0 s e t t e m b r e a l l e 1 8 a F e r m o e a l l e 2 0 . 3 0 a d A s c o l i P i c e n o c o n E l l y S c h l e i n " . L o s c r i v e M a t t e o R i c c i s u i s o c i a l .