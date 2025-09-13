R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " F i n o a l l a V i t t o r i a . T u t t e e t u t t i i n p i a z z a a P e s a r o p e r c a m b i a r e l e M a r c h e ” . E ' l ' a n n u n c i o d e l l ’ e v e n t o d i m e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e c h e , a l l e o r e 1 8 . 3 0 , a P e s a r o , i n P i a z z a l e d e l l a L i b e r t à , v e d r à M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d e c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e M a r c h e , i n s i e m e a l l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l P d , E l l y S c h l e i n , e a l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l P d , S t e f a n o B o n a c c i n i . S a r a n n o i n o l t r e p r e s e n t a t e a n c h e t u t t e l e l i s t e d e l l ’ A l l e a n z a d e l C a m b i a m e n t o . “ L a s a n i t à n e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i è p e g g i o r a t a , l ’ e c o n o m i a è f e r m a , n o n s i p a r l a p i ù d i l a v o r o , d i s o c i a l e e d i p o v e r t à . S e r v e u n c a m b i o d i M a r c h e , p e r r i d a r e u n a s p e r a n z a a i m a r c h i g i a n i . L e M a r c h e m e r i t a n o d i p i ù , m e r i t a n o d i e s s e r e c o n o s c i u t e , f o r t i , g r a n d i , o r g o g l i o s e . - d i c h i a r a R i c c i - S i a m o u n a s q u a d r a f o r t e e u n i t a . S i a m o v i c i n i a l l a m e t a . C e n t i m e t r o p e r c e n t i m e t r o , c i a v v i c i n i a m o a l l a v i t t o r i a , a l c a m b i a m e n t o c h e m e r i t a l a n o s t r a r e g i o n e . U n i t i f i n o a l l a v i t t o r i a , i l 2 8 e 2 9 c a m b i e r e m o l e M a r c h e , r i d a r e m o u n a s p e r a n z a a l l a n o s t r a r e g i o n e ” .