R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à a d A n c o n a , i n p i a z z a R o m a , g i o v e d ì 2 5 s e t t e m b r e , a l l e 1 9 , l a c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e d e l l ’ A l l e a n z a d e l C a m b i a m e n t o e d i M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d e c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e M a r c h e . P r e s e n t i , p e r l ’ o c c a s i o n e , a n c h e S t e f a n i a P r o i e t t i , P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e U m b r i a , e A l e s s a n d r a T o d d e , P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e S a r d e g n a , m e n t r e l a c h i u s u r a s a r à a f f i d a t a a l l a m u s i c a d e i g r a n d i M o d e n a C i t y R a m b l e r s . “ S a r à u n a s e r a t a d i g r a t i t u d i n e e f e s t a p e r i l l a v o r o f a t t o . C o n n o i c i s a r a n n o d u e g r a n d i a m m i n i s t r a t r i c i e l e t t e g r a z i e a c o a l i z i o n i l a r g h e c o s t r u i t e a t t o r n o a p r o g r a m m i c o n c r e t i e c o n d i v i s i , p r o p r i o c o m e l a n o s t r a A l l e a n z a d e l C a m b i a m e n t o c o n l a q u a l e a b b i a m o r i m e s s o a l c e n t r o l a s a n i t à p u b b l i c a , i l l a v o r o , l e a r e e i n t e r n e e i l f u t u r o d e i g i o v a n i . - d i c h i a r a R i c c i - I n q u e s t e s e t t i m a n e c i s i a m o r i t r o v a t i n e i c o n f r o n t i , n e g l i a b b r a c c i , n e i c o m i z i d ’ a m o r e : p i a z z a d o p o p i a z z a , c i s i a m o t r o v a t i i n s i e m e i n u n a c o m u n i t à c h e v u o l e r i l a n c i a r e l e M a r c h e e r i d a r e f i d u c i a a q u e s t a r e g i o n e d o p o a n n i d i m e d i o c r i t à . A b b i a m o f a t t o c a m p a g n a e l e t t o r a l e t u t t a l ’ e s t a t e , n e l l e s p i a g g e , i n m o n t a g n a , b a t t e n d o c o m u n e d o p o c o m u n e t u t t e l e M a r c h e , t a n t a s t r a d a i n s i e m e : o r a m a n c a d a v v e r o q u a l c h e c e n t i m e t r o a l a v i t t o r i a ” .