R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " A s p e t t e r e m o i r i s u l t a t i d e f i n i t i v i p e r c o m m e n t a r l i e f a r e u n a v e r a a n a l i s i d e l v o t o . I n t a n t o p e r ò è b e n e p r e c i s a r e c h e i d a t i d e l l e l i s t e e m e r s i d a l l e p r o i e z i o n i , c o n s i d e r a t o i l c o n t e s t o d i u n a c o a l i z i o n e p e r d e n t e , n o n s o n o a f f a t t o p e n a l i z z a n t i p e r A v s c o m e a l c u n i c o m m e n t a t o r i s t a n n o d i c e n d o , i p o t i z z a n d o a d d i r i t t u r a c h e s i t r a t t i d i u n e f f e t t o n e g a t i v o d e l l e m o b i l i t a z i o n i p e r G a z a . S o n o r i s u l t a t i i n v e c e a s s o l u t a m e n t e i n l i n e a c o n q u e l l i d i t u t t e l e r e g i o n a l i c h e s i s o n o s v o l t e d o p o i l t u r n o d i e u r o p e e , i n c u i m e d i a m e n t e A v s h a r e g i s t r a t o u n c a l o d i c i r c a 1 / 1 . 5 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a q u e l l o r e g i s t r a t o n e l l a s t e s s a r e g i o n e a l l e e u r o p e e " . C o s ì E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s . " R i t e n i a m o c h e s i a u n d a t o f i s i o l o g i c o , d o v u t o a l f a t t o c h e g e n e r a l m e n t e n e l l e n o s t r e l i s t e n o n s o n o p r e s e n t i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i u s c e n t i e q u i n d i a d u n a m a g g i o r e d i f f i c o l t à n e l l a r a c c o l t a d e l l e p r e f e r e n z e , o l t r e o v v i a m e n t e a l l a p r e s e n z a d e l l e l i s t e c i v i c h e " , c o n c l u d e .