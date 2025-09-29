Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Accolgo con particolare gioia personale, ed evidente soddisfazione per i cittadini delle Marche e la nostra comunità politica, la riconferma di Francesco Acquaroli a presidente della Regione. Un successo netto, profondamente meritato dopo anni di impegno e buongoverno, anche grazie allottimo risultato della lista di Fratelli dItalia". Così Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di FdI. "Come sempre, i nostri avversari sembrano piuttosto lontani dal sentire delle persone e dallidea che il perno di ogni cambiamento è la sovranità popolare, non gli accordicchi tra arcinemici. Hanno costruito un campo larghissimo solo sulla carta, che alluscita dalle urne si è improvvisamente ristretto. Al presidente Acquaroli i migliori auguri per proseguire l'ottimo lavoro", conclude.