R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o p e r s o e n o n s i a m o r i u s c i t i a i n v e r t i r e l a r o t t a , è u n f a t t o . A b b i a m o c o s t r u i t o l a c o a l i z i o n e p i ù l a r g a p o s s i b i l e e M a t t e o R i c c i h a f a t t o u n a c a m p a g n a g e n e r o s a e c o r a g g i o s a : v a s o l o r i n g r a z i a t o . C o n g r a t u l a z i o n i a l v i n c i t o r e . L ’ a s t e n s i o n e c o n t i n u a a e s s e r e u n g r a n d e p r o b l e m a p e r t u t t i e p e r l a d e m o c r a z i a ” . L o h a d e t t o l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d - S & D D a r i o N a r d e l l a c o m m e n t a n d o i l v o t o n e l l e M a r c h e .