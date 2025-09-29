R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t r o d e s t r a è s i n o n i m o d i c o n c r e t e z z a , b u o n g o v e r n o , s c e l t e c h i a r e s u s i c u r e z z a , i n f r a s t r u t t u r e , s e r v i z i , e c o n o m i a , c o m e c i h a i n s e g n a t o S i l v i o B e r l u s c o n i . A n c h e n e l l e M a r c h e i c i t t a d i n i c i h a n n o p r e m i a t o , c o n f e r m a n d o a l g o v e r n o l ' a l l e a n z a p o l i t i c a d e l c e n t r o d e s t r a , n a t a d a u n ' i n t u i z i o n e g e n i a l e d i t r e n t ' a n n i d e l n o s t r o p r e s i d e n t e S i l v i o B e r l u s c o n i , a n c o r a a t t u a l e , a n c o r a s o l i d a , a n c o r a d a r i l a n c i a r e e d i f e n d e r e " . C o s ì i n u n a n o t a E r i c a M a z z e t t i , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d i p a r t i m e n t o l a v o r i p u b b l i c i d i F I . " A u g u r o a d A c q u a r o l i d i p r o s e g u i r e n e l l a v o r o f a t t o e c o m p l e t a r l o n e i p r o s s i m i 5 a n n i . A l i v e l l o n a z i o n a l e e l o c a l e , s i c o n f e r m a l a c a p a c i t à d e l c e n t r o d e s t r a d i r i s p o n d e r e a g l i e l e t t o r i c h e v o g l i o n o p o l i t i c i d e l f a r e e n o n d e l l e p o l t r o n e . A d e s s o , s g u a r d o a l l a T o s c a n a , u n a r e g i o n e c h e h a e s t r e m o b i s o g n o d i t r a s p a r e n z a , e f f i c i e n z a , c o n c r e t e z z a e s v i l u p p o e c o n o m i c o : i n u n a p a r o l a d i s c o n t i n u i t à " , c o n c l u d e .