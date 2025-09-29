R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " F r a n c e s c o A c q u a r o l i r i c o n f e r m a t o p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e M a r c h e s a n c i s c e l a f i d u c i a p e r s o n a l e d e i c i t t a d i n i p e r i l l a v o r o s v o l t o d a l n o s t r o g o v e r n a t o r e e p e r l ' e s e c u t i v o d i G i o r g i a M e l o n i . F r a t e l l i d ’ I t a l i a r e s t a f o r z a t r a i n a n t e d e l l a c o a l i z i o n e , p r e m i a t a p e r s e r i e t à , c o n c r e t e z z a e c a p a c i t à d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i r e a l i d e l t e r r i t o r i o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o G i o r d a n o . " G l i e l e t t o r i h a n n o s c e l t o a n c o r a u n a v o l t a l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o d e s t r a - a f f i d a b i l e e c o n c r e t a - m e t t e n d o i n l u c e t u t t e l e o m b r e d i u n m a t r i m o n i o d i c o n v e n i e n z a c o m e q u e l l o d e l c a m p o l a r g o " , c o n c l u d e .