R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l l e M a r c h e A c q u a r o l i è s t a t o r i v o t a t o c o m e P r e s i d e n t e d i q u e l l a R e g i o n e . È u n ’ o t t i m a p a r t e n z a , u n g r a n d e s e g n a l e . P e r c h é è l a d i m o s t r a z i o n e c h e q u a n d o i l c e n t r o d e s t r a g o v e r n a , a n c h e i n u n ’ e p o c a d i f f i c i l e p e r c h i u n q u e g o v e r n i , n o n c e n ’ è p e r n e s s u n o . N e a n c h e p e r i l c a m p o l a r g o o l a r g h i s s i m o . N o i s i a m o c o n v i n t i c h e a n c h e i l p r o s s i m o f i n e s e t t i m a n a , g r a z i e a R o b e r t o O c c h i u t o , g r a z i e a d u n a c o a l i z i o n e c o e s a e d e t e r m i n a t a m a s o p r a t t u t t o o m o g e n e a , g r a z i e a n c h e a i v o t i d i N o i M o d e r a t i , c o n s e g u i r e m o u n ’ a l t r a v i t t o r i a " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e e r e s p o n s a b i l e E n t i l o c a l i d i N o i M o d e r a t i , a m a r g i n e d i u n e v e n t o e l e t t o r a l e a C o s e n z a .