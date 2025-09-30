R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o i a b b i a m o r a g g i u n t o q u e s t o r i s u l t a t o e l e t t o r a l e g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i t u t t i , a p a r t i r e d a l p r e s i d e n t e A c q u a r o l i . F i n o a i e r i s i p a r l a v a d e l l e M a r c h e c o m e d e l l ’ O h i o i t a l i a n o , l o S t a t o a m e r i c a n o d a l r i s u l t a t o s e m p r e i n c e r t o e c h e f a l a t e n d e n z a . S i d i c e v a c h e l ’ a r m a t a u n i t a e i n v i n c i b i l e a v r e b b e v i n t o , c h e A c q u a r o l i f o s s e u n d i s a s t r o e c h e l a s a n i t à n o n f u n z i o n a s s e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , o s p i t e a l l ’ A r i a c h e t i r a s u L a 7 . " R i c c i , c h e n o n è m a i s t a t o a t t a c c a t o s u l p i a n o p e r s o n a l e , h a s c e l t o d i f a r e l a s u a c a m p a g n a s u G a z a n e i g i o r n i f i n a l i , m e n t r e n o i a b b i a m o s e m p r e e v i t a t o d i s t r u m e n t a l i z z a r e i n c h i e s t e o v i c e n d e e s t e r n e p e r r i s p e t t o d e l v o t o . P e n s o c h e g l i e l e t t o r i a b b i a n o p e r c e p i t o q u e s t a d i f f e r e n z a e a b b i a n o c a p i t o c h e a R i c c i , i n f o n d o , q u e s t o r i s u l t a t o n o n i n t e r e s s a v a d a v v e r o . L a n o s t r a v i t t o r i a è s t a t a n e t t a . F o r z a I t a l i a , d a t a t r o p p e v o l t e p e r s p a c c i a t a , d i m o s t r a i n v e c e d i c r e s c e r e : i n V a l l e d ’ A o s t a a b b i a m o r a g g i u n t o i l 1 0 % e s i a i n V a l l e d ’ A o s t a c h e n e l l e M a r c h e s i a m o i l s e c o n d o p a r t i t o d e l l a c o a l i z i o n e " , c o n c l u d e .