R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s i a m o c h e e s p r i m e r e g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a n e t t a v i t t o r i a d i F r a n c e s c o A c q u a r o l i a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i n e l l e M a r c h e . G l i e l e t t o r i h a n n o r i c o n o s c i u t o e p r e m i a t o i l l a v o r o s e r i o , i n s t a n c a b i l e e c o n c r e t o c h e i n q u e s t i a n n i h a s a p u t o s v o l g e r e a l s e r v i z i o d e l l a s u a c o m u n i t à . C o n l a s u a g u i d a l a R e g i o n e h a c o n q u i s t a t o u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a , c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l e p r o p r i e e c c e l l e n z e e d i a p r i r s i c o n f o r z a a n u o v e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a E l i s a b e t t a G a r d i n i . " Q u e s t a r i c o n f e r m a è l a d i m o s t r a z i o n e c h e i l b u o n g o v e r n o p a g a e c h e i c i t t a d i n i s a n n o d i s t i n g u e r e c h i l a v o r a c o n p a s s i o n e e d e t e r m i n a z i o n e p e r i l b e n e c o m u n e , s p a z z a n d o v i a l e p o l e m i c h e s t e r i l i e i n f o n d a t e d i s i n i s t r e c a p a c i s o l o d i c r e a r e c o n f u s i o n e i n c a p a c i d i u n a p r o p o s t a p o l i t i c a v a l i d a . A F r a n c e s c o v a n n o i m i e i c o m p l i m e n t i p i ù s i n c e r i e l ’ a u g u r i o d i b u o n l a v o r o p e r c o n t i n u a r e , c o n l a s t e s s a e n e r g i a , a s c r i v e r e u n a n u o v a p a g i n a d i c r e s c i t a e s p e r a n z a p e r l e M a r c h e e p e r l ’ I t a l i a ” , c o n c l u d e .