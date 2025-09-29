R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ N e l l ’ a n a l i s i s o c i a l c h e a b b i a m o d i f f u s o s i v e d e , p r e n d e n d o i n e s a m e p e r i o d i d a l u g l i o a d o g g i , c h e n e l l e u l t i m e 4 8 o r e i l s o s t e g n o a d A c q u a r o l i c r e s c e v a t a n t o , m o l t o p r o b a b i l m e n t e p e r v i a d e l l a P a l e s t i n a . I l 6 0 % d e l l e c o n v e r s a z i o n i c h e i n c l u d e v a n o i t e r m i n i R i c c i e A c q u a r o l i , p o s t s o c i a l m a a n c h e a r t i c o l i d i g i o r n a l i , e r a n o p r o p r i o s u q u e s t o t e m a . Q u e s t a p o l a r i z z a z i o n e , r i s p e t t o a i t e m i r e g i o n a l i , h a p e n a l i z z a t o i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a . P e n s o a l t r e n o p e r G a z a o r g a n i z z a t o d a R i c c i . G l i e l e t t o r i l o h a n n o v i s t o l o n t a n o d a i p r o p r i b i s o g n i " . L o d i c e a l l ' A d n k r o n o s L u c a F e r l a i n o d i S o c i a l c o m , c h e c o n l a p i a t t a f o r m a S o c i a l D a t a a v e v a a n a l i z z a t o l o s c e n a r i o d e l l a r e t e , p r e v e d e n d o a p o c h e o r e d a l v o t o l a c o n f e r m a d i F r a n c e s c o A c q u a r o l i a l l a g u i d a d e l l e M a r c h e . " I d u e c a n d i d a t i s o n o s t a t i s e m p r e a p p a i a t i , n e l l e u l t i m e 4 8 o r e c ’ è s t a t o l ’ a l l u n g o f i n a l e . S e a l u g l i o l ’ i n c h i e s t a c h e h a c o i n v o l t o R i c c i e r a t r a i t o p t e m i , n e l l e r i l e v a z i o n i s u c c e s s i v e s p a r i s c e c o m p l e t a m e n t e . H a g i o c a t o u n r u o l o n e l l a f a s e i n i z i a l e ” , m a “ h a n n o p r e v a l s o i t e m i d i c a r a t t e r e l o c a l e e d e s s e r s i a l l o n t a n a t o t a n t o d a q u e i t e m i h a s f a v o r i t o R i c c i . T e n t a r e d i p o l i t i c i z z a r e i n m a n i e r a n a z i o n a l e o a n z i i n t e r n a z i o n a l e i n q u e s t o c a s o ” c o n l a P a l e s t i n a “ l o h a f a t t o s e n t i r e l o n t a n o d a l l e i s t a n z e e l e t t o r i ” , c o n c l u d e .