R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S u u n a c o s a s o n o d ' a c c o r d o : l e M a r c h e n o n s o n o l ' O h i o e d o m e n i c a e l u n e d ì s i v o t a p e r l a r e g i o n e . P e r i l r e s t o , d a l l a s a n i t à a i t r a s p o r t i , l a c o n t r a p p o s i z i o n e è n e t t a t r a F r a n c e s c o A c q u a r o l i e M a t t e o R i c c i o g g i o s p i t i d e ' I l c o n f r o n t o ' s u S k y T g 2 4 , c o n d o t t o d a G i o v a n n a P a n c h e r i . I l p r e s i d e n t e u s c e n t e A c q u a r o l i r i v e n d i c a r i s u l t a t i r a g g i u n t i n o n o s t a n t e ' l ' e r e d i t à ' l a s c i a t a d a l l e p r e c e d e n t i a m m i n i s t r a z i o n i d i c e n t r o s i n i s t r a e s i d i c e " c o n t e n t o d e l l ' a t t e n z i o n e m e d i a t i c a , m a n o n c i d i s t r a i a m o d a g l i o b i e t t i v i c o n c r e t i c h e c h i e d o n o i m a r c h i g i a n i " . L o s f i d a n t e R i c c i a t t a c c a s u l l ' i m m o b i l i s m o a c u i l a d e s t r a h a , a s u o d i r e , c o n s e g n a t o l e M a r c h e e l a n e c e s s i t à d i c a m b i a m e n t o . " D o m e n i c a s i v o t a p e r l e M a r c h e n o n p e r i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , e d o p o 5 a n n i A c q u a r o l i s i n a s c o n d e d i e t r o l a m a s c h e r a d e l l a M e l o n i : v u o l d i r e c h e s o n o s t a t i 5 a n n i d i n u l l a " , p u n g e R i c c i . M a i l t e m a p r i n c i p a l e d i s c o n t r o è l a s a n i t à p u b b l i c a . I l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a n e h a f a t t o l a ' m a d r e ' d i t u t t e l e b a t t a g l i e . " L a s a n i t à m a r c h i g i a n a n o n v a , l e c h i a c c h i e r e s t a n n o a z e r o " . M a p e r A c q u a r o l i t a n t o è s t a t o f a t t o r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e e r e d i t a t a : " A b b i a m o t r o v a t o u n a s a n i t à t e r r i t o r i a l e s m a n t e l l a t a e l ' a b b i a m o r i c o s t i t u i t a c o n 5 0 p u n t i s a l u t e , a b b i a m o p o t e n z i a t o e m i g l i o r a t o l e e r o g a z i o n i r i s p e t t o a l 2 0 1 9 " . C o n t r o r i b a t t e R i c c i : " B a s t a a d a r e c o l p a a q u a l c u n a l t r o s u l l a s a n i t à , A c q u a r o l i h a i m b a r c a t o n e l l a s u a c o a l i z i o n e S p a c c a c h e è s t a t o p r o t a g o n i s t a d e l l a p o l i t i c a r e g i o n a l e n e g l i u l t i m i v e n t i a n n i " . A n c h e s u t r a s p o r t i e i n f r a s t r u t t u r e i l c l i m a s i s c a l d a c o n R i c c i c h e a c c u s a i l c e n t r o d e s t r a d i n o n i n a u g u r a t o " n e a n c h e u n ' o p e r a i n 5 a n n i , n o n s i e t e r i u s c i t i a p o r t a r e n e s s u n s o l d o n u o v o e v i s i e t e f a t t i f r e g a r e 2 m i l i a r d i , s t a n z i a t i d a D r a g h i e c h e S a l v i n i h a m e s s o i l P o n t e . S e n e è a c c o r t o A c q u a r o l i , o g l i e l o h a n n o f a t t o s o t t o i l n a s o ? " . A c q u a r o l i r i v e n d i c a i r i s u l t a t i i n t e r m i n i d i c r e s c i t a d e l l a R e g i o n e : l e M a r c h e s o n o u n a " r e g i o n e i n c o n t r o t e n d e n z a r i s p e t t o a l q u i n q u e n n i o p r e c e d e n t e " e l a p r e v i s i o n e d i c r e s c i t a d e l P i l + 0 , 4 % m e t t e l e M a r c h e a l p a r i " d e l l ' E m i l i a R o m a g n a e u n p u n t o s o t t o i l V e n e t o . S i a m o l a s e c o n d a r e g i o n e i n I t a l i a p e r c r e s c i t a , l ' o c c u p a z i o n e c r e s c e o l t r e l a m e d i a e s i a m o p r i m i n e l l ' u s o d e i f o n d i e u r o p e i " . U n a d e s c r i z i o n e c h e n o n c o n v i n c e R i c c i . " A c q u a r o l i s e m b r a A l i c e n e l P a e s e d e l l e m e r a v i g l i e : l ' e c o n o m i a m a r c h i g i a n a è f e r m a , i l r e d d i t o p r o c a p i t e p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a è i n f e r i o r e a l l a m e d i a n a z i o n a l e " . E p o i l a Z e s a n n u n c i a t a d a l g o v e r n o M e l o n i . " U n ' o p p o r t u n i t à c h e è f i n a n z i a t a , v a l e p e r t u t t a l a r e g i o n e c h e v e r r à c o n v e r t i t a i n l e g g e p r i m a p o s s i b i l e " , d i c e A c q u a r o l i . M a p e r R i c c i è l a c e r t i f i c a z i o n e c h e l a r e g i o n e v a m a l e . " S e d o p o c i n q u e a n n i i l g o v e r n o è c o s t r e t t o a p r e s e n t a r e l a Z e s p e r l e M a r c h e s i g n i f i c a c h e l o r o s t e s s i p r e n d o n o a t t o c h e v a m a l e . N o n è u n d e c r e t o , m a u n d i s e g n o d i l e g g e c h e d e v e e s s e r e a p p r o v a t o . E d a l p r i m o o t t o b r e a n d r ò a P a l a z z o C h i g i a p r e t e n d e r l a , p e r c h é n e a b b i a m o b i s o g n o " . S u u n t e m a d e l i c a t o c o m e i l s u i c i d i o a s s i s t i t o e n t r a m b i i c a n d i d a t i a u s p i c a n o u n a l e g g e a l i v e l l o n a z i o n a l e m a " s e i l P a r l a m e n t o n o n f a u n l e g g e s u l f i n e v i t a - d i c e R i c c i - l e r e g i o n i d e v o n o f a r e l a l o r o p a r t e " . U n a d o m a n d a r i g u a r d a a n c h e l a g i u s t i z i a e s e u n a m m i n i s t r a t o r e d e b b a d i m e t t e r s i i n c a s o d i r i n v i o a g i u d i z i o . R i c c i , r a g g i u n t o d a u n a v v i s o d i g a r a n z i a a l u g l i o , o s s e r v a . " S e f a r i f e r i m e n t o a l l ' i n c h i e s t a c h e m i r i g u a r d a , s o n o c o m p l e t a m e n t e e s t r a n e o e i o e i l m i o a v v o c a t o s i a m o f i d u c i o s i d i e s s e r e a r c h i v i a t i . E c o m u n q u e r i m a n g o u n g a r a n t i s t a , m e n t r e i m i e i a v v e r s a r i m i h a n n o v e r s a t o f a n g o a d d o s s o i n u n o s q u a d r i s m o c h e f a p a u r a " . A c q u a r o l i n o n c i t a l ' i n c h i e s t a e s i l i m i t a a d o s s e r v a r e c h e , i n c a s o d i r i n v i o a g i u d i z i o , " o c c o r r e f a r e v a l u t a z i o n e c o n p a r t i t i d e l l a m a g g i o r a n z a , d e l l a g i u n t a e f a r e l a s c e l t a m i g l i o r e p e r l e i s t i t u z i o n i c h e s i r a p p r e s e n t a n o " .