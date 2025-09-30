R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - L a s c e l t a d i R i c c i d i i n s e r i r e i l t e m a P a l e s t i n a i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e “ è s t a t o u n e r r o r e p e r c h é è s e m b r a t o u n t e n t a t i v o f i n a l e d i r i c o r r e r e a u n c o n s e n s o c h e n o n a r r i v a v a a l l a b a s e d i a r g o m e n t i p i ù t e r r i t o r i a l i ” . C o s ì i l s e n a t o r e G u i d o C a s t e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T G 2 4 . " A b b i a m o a v u t o l a s e n s a z i o n e c h e R i c c i c e r c a s s e d i s p a r a r e l a n o t i z i a p e r r e c u p e r a r e c i ò c h e n o n s e m b r a v a f r u t t a r e r i s u l t a t i p o l i t i c i . S u l t e m a d e l t e r r e m o t o i l P d h a s b a g l i a t o p e r c h é h a c e r c a t o d i f a r e p o l e m i c a d i s c o n o s c e n d o i l b u o n l a v o r o s v o l t o " , c o n c l u d e .