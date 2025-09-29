R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a F r a n c e s c o A c q u a r o l i , c o n f e r m a t o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e M a r c h e . U n a v i t t o r i a n e t t a , i c i t t a d i n i m a r c h i g i a n i h a n n o p r e m i a t o c i n q u e a n n i d i b u o n g o v e r n o , a l l ' i n s e g n a d e l l a s e r i e t à e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , s c e g l i e n d o l a l i n e a d e l l a c o n t i n u i t à . O r a a l t r i c i n q u e a n n i p e r p o r t a r e a t e r m i n e i l l a v o r o a v v i a t o . U n a r i f l e s s i o n e s i i m p o n e s u l l a b a s s a a f f l u e n z a : u n e l e t t o r e s u d u e n o n è a n d a t o a v o t a r e , è i l c a s o c h e l a p o l i t i c a t u t t a s ’ i n t e r r o g h i s u l l e r a g i o n i c h e t e n g o n o s e m p r e p i ù c i t t a d i n i l o n t a n o d a l l e u r n e " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i .