R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " I l d a t o p i ù r i l e v a n t e d e l l e e l e z i o n i n e l l e # M a r c h e è l ’ e n n e s i m o r e c o r d d e l l ’ a s t e n s i o n e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C a r l o C a l e n d a , a g g i u n g e n d o : " I l r e g i o n a l i s m o è i n c r i s i i r r e v e r s i b i l e . I c i t t a d i n i s o n o s t a n c h i d i c a r r o z z o n i c h e f u n z i o n a n o m a l e - s o p r a t t u t t o n e l l a s a n i t à - e c o s t a n o t a n t o . C o s ì i l v o t o d i o p i n i o n e e v a p o r a , p r e v a l e q u e l l o o r g a n i z z a t o e d i c o n s e g u e n z a v i n c e c h i g o v e r n a . L a s t e s s a c o s a a c c a d r à n e l l e a l t r e r e g i o n i c h e a n d r a n n o a l v o t o n e i p r o s s i m i m e s i " . " I l r e g i o n a l i s m o v a s c a r d i n a t o , l a s a n i t à r i p o r t a t a a l c e n t r o , l e p a r t e c i p a t e c h i u s e e i s o l d i d i r o t t a t i v e r s o i c o m u n i . F i n c h é n o n s i f a r à q u e s t o l ’ a s t e n s i o n e c o n t i n u e r à a d a u m e n t a r e " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i A z i o n e .