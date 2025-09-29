R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " M i c o m p l i m e n t o c o n i l g o v e r n a t o r e d e l l e M a r c h e , F r a n c e s c o A c q u a r o l i , p e r l a s u a r i e l e z i o n e . S o n o l i e t o d i p o t e r p r o s e g u i r e c o n l u i l ’ o t t i m o e c o n c r e t o l a v o r o c h e a b b i a m o i m p o s t a t o i n q u e s t i q u a s i t r e a n n i " . C o s ì R o b e r t o C a l d e r o l i , m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i R e g i o n a l i e p e r l e A u t o n o m i e . " L ’ a m i c o A c q u a r o l i è u n a m m i n i s t r a t o r e c h e , c o n i m p e g n o , c o m p e t e n z a e p a s s i o n e , i n s i e m e a l l a s u a g i u n t a , h a s a p u t o f a r r i p a r t i r e l e M a r c h e e f a r r i a l z a r e l a s u a r e g i o n e d o p o a n n i v e r a m e n t e d i f f i c i l i t r a t e r r e m o t o , p a n d e m i a , g r a v i a l l u v i o n i , f a c e n d o s e m p r e u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o . P e r m e è u n v e r o p i a c e r e p o t e r c o n t i n u a r e a c o l l a b o r a r e c o n l u i , p e r c h é è u n a p e r s o n a f a t t a e s a t t a m e n t e c o m e m e , p o c h e p a r o l e e t a n t i f a t t i " , c o n c l u d e .