R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o f a t t o u n a c a m p a g n a s u d o v e v a n n o l e M a r c h e e i n q u e s t o R i c c i è s t a t o m o l t o g e n e r o s o , h a f a t t o u n a c a m p a g n a i m p r o n t a t a a u n a g r a n d e p a s s i o n e " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o B o c c i a a S k y T g 2 4 s u l v o t o n e l l e m a r c h e . " P e n s o c h e a l l a f i n e i r i s u l t a t i d i m o s t r e r a n n o c h e i l v a n t a g g i o p e r A c q u a r o l i m e s i f a e r a m o l t o g r a n d e e s i è r i d o t t o a l m a s s i m o . I l P d p r i m o p a r t i t o ? P r e f e r i s c o v i n c e r e l e e l e z i o n i . N o n è i m p o r t a n t e e s s e r e p r i m o p a r t i t o m a v i n c e r e l e e l e z i o n i e R i c c i h a f a t t o u n g r a n d i s s i m o l a v o r o c h e v a r i c o n o s c i u t o " , h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d .