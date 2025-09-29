R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " H a v i n t o A c q u a r o l i , s a p e v a m o c h e s a r e b b e s t a t o d i f f i c i l e p e r c h é e r a u n p r e s i d e n t e u s c e n t e e d è d i f f i c i l e b a t t e r l o p e r c h é g o v e r n a n o l o r o . I n U m b r i a c i e r a v a m o r i u s c i t i , m a a b b i a m o a p p e n a i n i z i a t o a s e m i n a r e r i u n e n d o l a s t e s s a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a i n t u t t e l e r e g i o n i d o p o v e n t ’ a n n i . N o i c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r f a r l a c r e s c e r e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a , c o n v e r s a n d o c o n i g i o r n a l i s t i .