R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e b a l l e c h e R i c c i r a c c o n t a o r m a i n o n s i c o n t a n o p i ù . I e r i , c o n u n c o n t o r s i o n i s m o c h e h a c a p i t o s o l o l u i , s o s t e n e v a c h e , s e c o n d o A c q u a r o l i , l a s i t u a z i o n e d e l l a s a n i t à s a r e b b e d e i m a r c h i g i a n i . S a l v o a v e r a m m e s s o , p o c o p r i m a , c h e l a r e s p o n s a b i l i t à e r a d e l P d e d e l l a d i s a s t r o s a g e s t i o n e r e g i o n a l e d e i s u o i c o m p a g n i d i p a r t i t o . O g g i s i p r e s e n t a a s s i e m e a R e n z i p a r l a n d o d i r i l a n c i o d e l l e M a r c h e , o v v e r o p r o p r i o c o n c h i h a ' m a s s a c r a t o ' d e c i n e d i m i g l i a i a d i f a m i g l i e c o n i l f a l l i m e n t o d i B a n c a M a r c h e , s a c r i f i c a t a d a R e n z i e R i c c i i n f a v o r e d i a l t r i I s t i t u t i . C o n s i g l i a m o a R i c c i d i c o n t i n u a r e a d i s t r i b u i r e p a t a t i n e , m a g a r i q u e s t a v o l t a c e r c a n d o d i n o n i n q u i n a r e . E s e f i n a l m e n t e v u o l e f a r e q u a l c o s a d i b u o n o p e r l e M a r c h e , h a u n a s o l a p o s s i b i l i t à : v o t a r e A c q u a r o l i “ . C o s ì G a l e a z z o B i g n a m i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a .