R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N e l l e M a r c h e è s t a t a s c o n f i t t a l ’ a l t e r n a t i v a p e r u n c a m b i a m e n t o . M a t t e o R i c c i , t u t t a v i a , h a c o m b a t t u t o c o n i n c r e d i b i l e p a s s i o n e , f o r z a e i n t e l l i g e n z a . V a r i n g r a z i a t o " . L o s c r i v e G o f f r e d o B e t t i n i s u F a c e b o o k , s p i e g a n d o : " I l s u o c o n s e n s o è p i ù g r a n d e d i d u e p u n t i p e r c e n t u a l i , r i s p e t t o a l l a s o m m a d e i p a r t i t i c h e l ’ h a n n o s o s t e n u t o . H a a v u t o c o r a g g i o n e l l ' a f f r o n t a r e u n a s f i d a g i à i n p a r t e n z a d i f f i c i l e . I n o l t r e , d a l l ' i n i z i o d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , è s t a t o i n v e s t i t o d a u n p o l v e r o n e g i u d i z i a r i o t a n t o i n c o n s i s t e n t e , q u a n t o u t i l i z z a t o d a i v e r t i c i n a z i o n a l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , p e r p i ù d i u n m e s e . N o n h a a v u t o a d i s p o s i z i o n e g l i s t r u m e n t i d i p o t e r e , l e f o r z e e c o n o m i c h e , i l s o s t e g n o d e l g o v e r n o n a z i o n a l e c h e h a n n o p e r m e s s o a d A c q u a r o l i , a l l a f i n e , d i p r e v a l e r e " . " L ’ a l l e a n z a d e l c a m p o l a r g o è s t a t a l e a l e e f o r t e m e n t e i m p e g n a t a . A d e s s a n o n c ’ è a l t e r n a t i v a p e r c o m p e t e r e c o n i l v e n t o d i d e s t r a , i n I t a l i a e a l l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e - p r o s e g u e i l d i r i g e n t e d e l P d - . S e n o n b a s t a a n c o r a p e r v i n c e r e o v u n q u e , s i g n i f i c a c h e n e i p r o s s i m i m e s i v a u l t e r i o r m e n t e r a f f o r z a t a , i m p l e m e n t a t a n e l p r o f o n d o d e l l e c o s c i e n z e , u n i t a i n u n p r o g e t t o c o n c r e t o , m a a n c h e i d e a l e e d i v a l o r i " .